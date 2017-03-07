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Hulusi Akar, Antalya'da Rusya ve ABD genelkurmay başkanları ile görüştü

Genelkurmay başkanlarının gündeminde Suriye vardı

07 Mart 2017 13:22

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın, Antalya'da ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Francis Dunford  ve Rusya Genelkurmay Başkanı Valery Vasileyeviç Gerasimov ile bir araya gelerek Suriye ve Irak konusunda görüştüğü bildirildi.

Fotoğraflarla Antalya'daki 3'lü zirve: Org. Akar, ABD'li ve Rus mevkidaşlarıyla buluştu

Genelkurmay Başkanlığı'ndan konuya  ilişkin yapılan açıklamada şöyle denildi:

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi AKAR’ın ev sahipliğinde, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Francis DUNFORD ve RF Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Vasilyeviç GERASIMOV’un katılımıyla Antalya’da üçlü bir toplantı düzenlenmiştir.

Toplantıda, Suriye ve Irak başta olmak üzere bölgedeki güvenlikle ilgili ortak konular görüşülmektedir.

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada da, "Rusya Silahlı Kuvvetleti Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Türk Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ve ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Danford Antalya’da üçlü görüşme yapıyorlar. Toplantıda Suriye ve Irak’taki güvenlik konularının görüşülmesi planlanıyor" denildi.

Genelkurmay Başkanlığı Karargâhı'nda 15 Temmuz'da yaşananlar kamerada:

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