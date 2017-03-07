TSK'dan Antalya'daki 3'lü zirve sonrası açıklama

Türk Silahlı Kuvvetleri’nden (TSK) Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ın daveti üzerine, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford ve Rusya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasimov’un katılımıyla 07 Mart 2017 tarihinde Antalya’da düzenlenen toplantıya ilişkin açıklama yapıldı.

TSK, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Toplantıda; taraflar başta Suriye’de faaliyet gösteren tüm terör örgütleriyle mücadelede gelinen son durum olmak üzere, Suriye ve Irak’taki bölgesel güvenlik sorunları hakkında görüş alışverişinde bulunmuştur. Ayrıca önümüzdeki dönemde tüm terör örgütleri ile daha etkin mücadele edilebilmesi maksadıyla, üç ülke silahlı kuvvetleri arasındaki istenmeyen olayların önlenmesi kapsamında alınabilecek ilave tedbirler değerlendirilmiştir."