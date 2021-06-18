Kulis: ABD yönetimi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a eylül ayına kadar süre verdi; uzlaşma sağlanamazsa Beyaz Saray randevusu zor

Korkusuz gazetesi yazarı Ahmet Takan, bugünkü yazısında, 14 Haziran’da Brüksel’de yapılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden görüşmesiyle ilgili ABD’li kaynaklardan edindiği bilgileri paylaştı.

"45 dakika baş başanın içeriğini anlayabilmek için ABD’li sağlam kaynaklara başvurdum” diyen Takan, ”Söyledikleri, bizim buralarda dinlediklerimize hiç uymuyordu. ABD yönetimi, Tayyip Erdoğan’a, Türkiye’nin ev ödevlerini eksiksiz yapması için eylül ayına kadar süre vermiş” dedi.

Takan, kaynağının, “Eğer, Erdoğan/Türkiye kendisinden istenilenleri yaklaşık 3 ay içinde yerine getiremezse, eylülde Newyork’ta yapılacak BM toplantısında Beyaz Saray randevusu verilmeyecek” dediğini aktardı.

Korkusuz yazarı Takan, 45 dakikalık görüşmenin perde arkasıyla ilgili ABD’li kaynaklarının “Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, eylül ayında, BM Genel Kurulu’na katılmak için Newyork’a geldiğinde pürüz olan konuların tamamı hallolmalı. Aksi takdirde, Biden ile Beyaz Saray randevusu çok zor olur” dediğini yazdı.

Bu kararın, Brüksel’deki Türkiye heyetine aynen iletildiğini yazan Takan, “Ancak, Biden içeride Erdoğan’a böyle bir şartı açıktan söyledi mi?… ABD kaynakları bilgi vermedi” dedi.

Takan, ABD’li kaynaklara, “Biden’ın bu katı tavrının Brüksel’de neden yumuşamadığını” sorduğunda ise “CAATSA çerçevesinde Türkiye’ye uygulanan yaptırımlar Kongre kararı. Biden, Kongre ile ters düşmek istemiyor” yanıtını aldığını yazdı.

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