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Politika

Kulis: 6'lı masada Kılıçdaroğlu'nun adaylığına sıcak bakılıyor

Kılıçdaroğlu'nun kriterlere uygun aday olduğu ancak seçime kadar kamuoyu anketlerinin takip edileceği belirtildi

28 Nisan 2022 07:44

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “adaylığı” konusundaki açıklamaların 6’lı masadaki diğer partilerde de karşılık bulduğu belirtildi. CHP liderinin “ittifakın ortak cumhurbaşkanı adayı olması” noktasında “bir itiraz” söz konusu olmadığı ifade edilirken, Kılıçdaroğlu’nun bürokrasiden gelmesi de artı olarak değerlendiriliyor.

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