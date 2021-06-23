Kulak temizliğinin az bilinen aleti: Kulak kaşığı

Kulak temizliği, kulak zarının delinmesi tehlikesinden dolayı sıkça uyarı yapılan ve kaçınılan bir durum. Ancak Asya'da yaygın olarak kullanılan bir alet, dünyada yaygınlaşmaya başladı: Kulak kaşığı.

Kulak kaşığı; kulak tıkacı veya kulak kepçesi olarak da biliniyor ve gümüş, pirinç, plastik, bambu gibi sağlam malzemeden yapılıyor.

Kulak kaşığının, avuç içine sığan boyutu, onu takı kutusunda bile taşınabilir yapıyor. Duştan çıktıktan sonra veya sadece kulak kaşındığında bile pratik bir alet olarak kulak kaşığı kullanılabiliyor.

Kulak kaşığı, kafa ve kulak büyüklüğüne göre daha hassas olan çocuklarda ise tavsiye edilmiyor.

"Kulak temizleme videolarının ve aletlerinin çok büyük bir tüketici kitlesi var"

Doktorlar insanların kulaklarıyla uğraşmasına son derece karşı olmasına rağmen, insanların içinde kulak kaşımaya dair karşı konulmaz bir istek yatıyor.

Kimileri için mide bulandırıcı olsa da kulak temizleme videolarının ve aletlerinin çok büyük bir tüketici kitlesi var. Kulak temizleme videoları, TikTok gibi platformlarda yaklaşık 46 milyon izlenmeye ulaşıyor.