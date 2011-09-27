-Kulaçlarını SBS rekoru için atıyor ANKARA (A.A) - 27.09.2011 - 8. sınıf öğrencisi Zeynep Saraç, SBS'de aldığı 497 puanı yüzmede elde ettiği dünya derecesi nedeniyle kendisine verilen ek puanla, tavan puan olan 500'ün üzerine çıkarmayı başardı. Zeynep Saraç, altı yaşından beri yüzdüğünü ve 8 yaşından beri de Türkiye şampiyonluklarının yanı sıra birçok Türkiye derecesi olduğunu anlattı. Bu yıl yapılan 23 Nisan Çocuk Olimpiyatları'nda dünya dokuzuncusu olduğunu belirten Zeynep, başarısı nedeniyle yüzme federasyonundan gelen ek puanla SBS'den aldığı 497 puanın 502'ye yükseldiğini ve şu anda Türkiye'de alınan en yüksek SBS puanının kendisine ait olduğunu söyledi. Zeynep, ''Yüzmek bana disiplini ve kafamı kullanmayı öğretti. Yüzerken kafamın içinin boşaldığını hissediyorum. Bu yüzden herkese tavsiye ediyorum. Kesinlikle bir sporla uğraşılmalı. Hem kötü alışkanlıklardan uzak tutar hem de derslerde daha başarılı oluruz'' dedi. Yüzmeden şimdiye kadar 43 madalya kazandığını dile getiren Zeynep Saraç, okuldan izin alamadığı bazı dönemler olduğu, kolunu kırdığı ve omzunu sakatladığı için birçok yarışmaya da katılamadığını bildirdi. Okulunda da 1. sınıftan itibaren hep birinci olduğunu kaydeden Zeynep, okul tarafından kendisine verilen birçok takdir, onur ve üstün başarı belgesine sahip olduğunu ifade etti. -''Şartlarım iyileştirilirse olimpiyat şampiyonu olabilirim''- Okul ve yüzmeyi beraber götürmenin zorluklarına da değinen Zeynep, şunları söyledi: ''Antrenman ve okul saatlerim çakışıyor. Antrenmandan okula geç kaldığım ya da müsabakalar nedeniyle okula gidemediğim zamanlar oluyor. Bu durum okulda sorun oluyor. Aynı nedenlerden dolayı zaman zaman dershanedeki derslerime de gidemiyorum. En büyük sıkıntım bu. Ben çalışmamın kolaylaştırılmasını istiyorum. Ayrıca rakiplerimin antrenman şartları benimkine göre çok daha iyi. Benim şartlarımın da iyileştirilmesini istiyorum. Böyle olduğu takdirde olimpiyat şampiyonluğuna kadar gidebileceğime inanıyorum. Velimin de beni götürmek için iş yerinden izin alması gerekiyor. Ailem benim için çok büyük fedakarlıklarda bulunuyor. Başarımda çok büyük emekleri var.'' -''Zeynep'e devletin de destek vermesini istiyoruz''- Zeynep'in annesi Hilal Saraç, kızının düzenli antrenmanlar yapsa da profesyonel anlamda çalışamadığı için rakipleri kadar şanslı olmadığını belirtti. Kızının rakiplerinin sahip olduğu imkanlara sahip olduğu takdirde çok daha başarılı olacağına inandıklarını anlatan Saraç, ebeveyn olarak Milli Eğitim Bakanlığının bu tür sporculara yardımcı olmasını istediklerini kaydetti. ''Bu, daha büyük başarıları beraberinde getirecektir'' diyen Hilal Saraç, Zeynep'in tek amacının ülkesini dünyada en iyi şekilde temsil etmek olduğunu söyledi. Zeynep'in amatör şartlarda çalışarak dünya derecesi yaptığını vurgulayan Saraç, ''Biz gücümüz yettiğince Zeynep'i destekliyoruz fakat devlet tarafından da desteklenirse daha iyi olacağına inanıyoruz'' diye konuştu. -Günlük mesaisi memurdan daha fazla- Kızının girdiği tüm Seviye Belirleme Sınavlarında çok yüksek puanlar aldığına da işaret eden Saraç, Zeynep'in Ankara ve Türkiye çapında derece yaptığını, kolej ve özel okulların olduğu bir yerde bu başarının çok önemli olduğunu anlattı. Zeynep'in her gün sabah 5'te kalktığını ve 05.20'de havuza gitmek için yola çıktıklarını söyleyen Hilal Saraç, kızının bir gününü şöyle özetledi: ''Zeynep yüzme takımıyla 5.30'da ısınmaya başlıyor ve 5.45'te havuza giriyorlar. Sabah 7.40'ta ders zili çalıyor. Bu nedenle 7.15'te antrenmandan çıkıp duş alıp formasını giyiyor ve kahvaltı yapamadan okuluna gidiyor. Okulda müdür bey çok yardımcı olsa da öğretmenler sorun çıkarabiliyor. Okuldan 12.50'de çıkıyor. Eve gelip yemeğini yiyor. Derslerini yapıyor. Dershaneye gitmesi gerekiyorsa oraya gidiyor, ancak antrenmanla çakıştığı için çoğu kez gidemiyor. Havuzdan da 21.00'den önce çıkamıyor. Eve gelmesi 22.00'yi buluyor. Akşam yemeği yiyor. Yine ders çalışıyor ve yatıyor.'' Zeynep'in yüksek ziraat mühendisi olan babası Osman Saraç da 3 kızlarından en küçüğü olan Zeynep'in daha da başarılı olması için ellerinden gelen her türlü gayreti gösterdiklerini, okulun da gerekli anlayışı göstermesini istediklerini söyledi. -Hafızası harici bellek gibi- Zeynep'in 4. sınıftan beri dershane öğretmeni olan Tuğba Erciyas, onun Türkiye'nin desteklemesi gereken nadir çocuklardan biri olduğunu belirtti. Zeynep'in hem sporda hem de eğitimde çok başarılı olduğunu vurgulayan Tuğba Erciyas, öğrencinin yaşadığı zaman sıkıntısı nedeniyle, onu boş zamanı olan vakitlerde birebir ders vererek desteklediklerini anlattı. Matematik öğretmeni Çağlar Erciyas da diğer öğrenciler başarıda sporun yanına eğitimi katamazken, Zeynep'in hem yüzmede hem SBS'de hem de okulunda çok başarılı olduğuna dikkati çekti. Erciyas, Zeynep'in dershanedeki son Seviye Belirleme Sınavında bir soruyu yanlış yaptığını, bunun nedenini araştırdıklarında da okulda o konunun kendisine öyle anlatıldığının ortaya çıktığını sözlerine ekledi.