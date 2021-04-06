Kuir bir pencereden bakmak: 20 sanatçı özgün işleri ile TTW sergisinde

T24 Kültür-Sanat

Türkiyeli ve Hollandalı kuir sanatçıları çevrimiçi ortamda buluşturan dayanışma, iş birliği ve sanat ağı Through The Window’un (TTW) ikincisi başlıyor.

17 Nisan’da pop-up etkinliği ile başlayacak olan TTW, 24 Haziran’da çevrimiçi sergisi, sohbetleri ve partileri ile devam edecek.

Performans sanatçısı, prodüktör ve DJ Kübra Uzun, sanatçı, yönetmen ve küratör Ömer Tevfik Erten ve Hollandalı yazar ve felsefeci Simon(e) van Saarloos’un geçen yıl birlikte başlattıkları projenin, küresel pandemi sürecinde işini ve projesini kaybeden kuir sanatçı, aktivist ve gece hayatı çalışanlarına destek olmayı amaçladığı belirtildi

Yalnızca Instagram üzerinden izlenebilecek TTW sergisi, Türkiye ve Hollanda’dan davet edilecek 20 kuir sanatçının küresel pandemi sürecinde ürettikleri özgün işleri ilk kez görücüye çıkaracağı söylendi.