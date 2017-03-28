Kuir Belgesel Gösterimleri, 'Benim Çocuğum'la devam ediyor
Etkinlik, 30 Mart Perşembe akşamı İstanbul Modern'de ücretsiz olarak gerçekleşecek
28 Mart 2017 16:55
SPoD’un düzenlediği ‘Kuir Belgesel Gösterimleri’nin yedincisi, 30 Mart Perşembe akşamı İstanbul Modern’de gerçekleşecek. Program kapsamında yönetmenliğini Can Candan’ın yaptığı ‘Benim Çocuğum’ belgeseli gösterilecek.
Film, LGBTİ çocuklara sahip ebeveynlerin, muhafazakar toplum baskısına karşı gelerek çocuklarını kabullenmelerini anlatıyor.
Gösterim sonrası Can Candan ve LİSTAG (Lezbiyen Gey Biseksüel Trans İnterseks Bireylerin Aileleri ve Yakınları Derneği) ekibi soruları yanıtlayacak. Saat 17:30’da başlayacak gösterime giriş ücretsiz.
Queer / Kuir nedir?
Queer, heteroseksüel olmayan ve azınlıkta kalan cinsiyet ve cinsel yönelimlerin hepsini içine alan bir şemsiye terimdir. Kuir olarak telaffuz edilir ve nadiren Türkçe'de bu şekilde yazılır.
LGBT tanımlarını tekrar yapan terim; bunların cinsel olduğu kadar sosyolojik, entelektüel ve politik açılımlarıyla tarihsel, kültürel gelişimlerini de anlatan bir teoridir.
"Benim Çocuğum"
Benim çocuğum, LGBTİ çocuklara sahip olan ebeveynler ve çocuklarının yaşadıkları üzerinden şekillenen bir belgeseldir. Ailelerin muhafazakar ve homofobik topluma karşı aldıkları tavırla çocuklarını olduğu gibi kabul etmelerini samimi anlatımlarıyla izlediğimiz belgesel, ayrımcılık ve şiddete karşı birlik olmanın önemini gösteren umut veren bir çalışma olarak tanımlanıyor.
Belgeselin sesli betimleme, işaret dili çevirisi ve Türkçe altyazısı eklenmiş hali gösterilecektir.
* Belgesel gösterimi sonrası Can Candan ve LİSTAG ekibi sorularınızı yanıtlayacaktır.
Can Candan Kimdir?
İstanbul, 1969 doğumlu.
Temple University, Philadelphia, Pennsylvania, USA
Master of Fine Arts terminal degree comparable to a Ph.D.
Film and Media Arts, 1999
Hampshire College, Amherst, Massachusetts, USA
Bachelor of Arts Film and Video, 1992
Robert College, High School Diploma, 1987
Yönetmenliğini Yaptığı Belgesel Filmler
Nükleer Alaturka - 2017
Benim Çocuğum - 2013
3 Saat - 2004
Çatalhöyük - 2001
Duvarlar (Mauern) (Walls) - 2000
The Drama Studio: An Acting Process - 1992
Exodus - 1991
Wen-a Portrait - 1989
Boycott Coke - 1989
Mekan: İstanbul Modern
Meclis-i Mebusan Cad. Liman İşletmeleri Sahası Antrepo No: 4, 34433 Karaköy - İSTANBUL
Zaman: 30 Mart 2017 / 17:30
*Mekan engelli erişimine uygundur.
Etkinlik ücretsiz ve herkese açıktır.