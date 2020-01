Kuir Belgesel Gösterimleri, 'Benim Çocuğum'la devam ediyor

SPoD’un düzenlediği ‘Kuir Belgesel Gösterimleri’nin yedincisi, 30 Mart Perşembe akşamı İstanbul Modern’de gerçekleşecek. Program kapsamında yönetmenliğini Can Candan’ın yaptığı ‘Benim Çocuğum’ belgeseli gösterilecek.

Film, LGBTİ çocuklara sahip ebeveynlerin, muhafazakar toplum baskısına karşı gelerek çocuklarını kabullenmelerini anlatıyor.

Gösterim sonrası Can Candan ve LİSTAG (Lezbiyen Gey Biseksüel Trans İnterseks Bireylerin Aileleri ve Yakınları Derneği) ekibi soruları yanıtlayacak. Saat 17:30’da başlayacak gösterime giriş ücretsiz.

Queer / Kuir nedir?

Queer, heteroseksüel olmayan ve azınlıkta kalan cinsiyet ve cinsel yönelimlerin hepsini içine alan bir şemsiye terimdir. Kuir olarak telaffuz edilir ve nadiren Türkçe'de bu şekilde yazılır.

LGBT tanımlarını tekrar yapan terim; bunların cinsel olduğu kadar sosyolojik, entelektüel ve politik açılımlarıyla tarihsel, kültürel gelişimlerini de anlatan bir teoridir.

"Benim Çocuğum"

Benim çocuğum, LGBTİ çocuklara sahip olan ebeveynler ve çocuklarının yaşadıkları üzerinden şekillenen bir belgeseldir. Ailelerin muhafazakar ve homofobik topluma karşı aldıkları tavırla çocuklarını olduğu gibi kabul etmelerini samimi anlatımlarıyla izlediğimiz belgesel, ayrımcılık ve şiddete karşı birlik olmanın önemini gösteren umut veren bir çalışma olarak tanımlanıyor.

Belgeselin sesli betimleme, işaret dili çevirisi ve Türkçe altyazısı eklenmiş hali gösterilecektir.

* Belgesel gösterimi sonrası Can Candan ve LİSTAG ekibi sorularınızı yanıtlayacaktır.

Can Candan Kimdir?

İstanbul, 1969 doğumlu.

Temple University, Philadelphia, Pennsylvania, USA

Master of Fine Arts terminal degree comparable to a Ph.D.

Film and Media Arts, 1999

Hampshire College, Amherst, Massachusetts, USA

Bachelor of Arts Film and Video, 1992

Robert College, High School Diploma, 1987

Yönetmenliğini Yaptığı Belgesel Filmler

Nükleer Alaturka - 2017

Benim Çocuğum - 2013

3 Saat - 2004

Çatalhöyük - 2001

Duvarlar (Mauern) (Walls) - 2000

The Drama Studio: An Acting Process - 1992

Exodus - 1991

Wen-a Portrait - 1989

Boycott Coke - 1989



Mekan: İstanbul Modern

Meclis-i Mebusan Cad. Liman İşletmeleri Sahası Antrepo No: 4, 34433 Karaköy - İSTANBUL

Zaman: 30 Mart 2017 / 17:30



*Mekan engelli erişimine uygundur.

Etkinlik ücretsiz ve herkese açıktır.