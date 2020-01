Kuğulu Park'ın demokrasi açılımı

Gezi Direnişi'nin Ankara ayağında, Kuğulu Park'ta yapılan forumlardan direnişe devam açıklaması yapıldı. Her kesimden insanın bir araya geldiği forumda direnişçiler, hislerini ve düşüncelerini ifade etti. Yerel seçimlere dikkat çeken konuşmacılar, forumda gerçekleşen ilginç bir olayı aktardı. Ülkücü olduğunu belirten bir kişi, Gezi sürecinde sosyalistleri tanımaktan, yan yana gelmekten duyduğu memnuniyeti anlattı.

Radikal gazetesinden Yurdagül Şimşek'in haberi şöyle: Gezi Direnişi’nin sonuçlarından biri parklarda düzenlenen ‘açık forumlar’ oldu. Gezi Parkı’nın polisin sert müdahalesi ile boşaltılmasının ardından hemen her kentteki parklar bu forumlar ile adeta birer Gezi Parkı’na dönüştü. Gezi protestolarında sokağa çıkan, birbirini hiç tanımayan ancak bu süreçte özellikle polis şiddetine karşı birlikte mücadele eden hemen her görüşteki insanlar artık parklarda buluşuyor, konuşuyor en önemlisi de birbirlerini dinleyebiliyor.

Ankara ’da Kuğulu da bu forumlara ev sahipliği yapan parklardan sadece biri. Çimenlerin üzerine oturan insanlar Kuğulu İnisiyatifi’nin öncülüğünde megafonu eline alıp görüşlerini anlatıyor. İzlediğimiz forumda katılımcılar önce ‘Neden buradayım?’ daha sonra da ‘Gezi direnişinin geleceği nasıl olmalı, neler yapılmalı?’ soruları için megafonu ellerine aldı. Üstelik forum için gelmeyenler de bir süre kenardan izledikten sora birkaç cümle de olsa konuşma gereği hissetti.

Kuğulu Park: 90 kuşağının hikâyesi ve demokrasi stratejleri

‘Neden buradayım’ sorusuna yanıtlar çeşitli: “Gençleri dinlemek için”.. “Bize apolitik denildiği için”.. “Bir pankart hoşuma gittiği için”.. “Küçük esnafın tamamen bitmemesi için”... “Korkularımı yenip buraya çıkabildiğim için buradayım.” Okan’ın konuşması ise katılımcıları duygulandırdı. Büyüdüğü Çocuk Esirgeme Yurdu’nun bu günlerde ‘rant için’ yıkılmak istendiğini söyleyen Okan, 2005 yılında Malatya Çocuk Yuvası’nda kalan çocuklara işkence yapanların gerekli cezayı almadıklarını belirtti ve “Adalet için buradayım” dedi.



“Bir Kürt olarak buradayım” diyen Salih, yıllardır bölgede yaşananların basın tarafından çarpıtılarak verildiğini anlattı. Salih, “Oradaki halkı biz bu basından öğrenmeyeceğiz. Evet gerçek anlamda barışmalıyız. Kürtler orada Türkler burada diye bir ayrım yok ama artık bizlerin de oradaki parklara gitmemiz gerekiyor. Orada hep beraber oturup konuşup tartışarak gerçek barışı inşa ederek mücadelemizi sürdürmemiz gerekiyor. Her iki tarafın da alerjileri var, her iki tarafın da bazı hassas noktaları var ama bunları ben zamanla aşacağımıza inanıyorum, konuşarak diyalog kurarak her şeyi aşacağımıza inanıyorum” dedi.

Annesinin Türk, babasının Kürt olduğunu söyleyen bir başka konuşmacı ise “15 yaşımdan beri benim girdiğim eylemlerde Türk bayrağına karşı bir alerji vardı. Bunu bir takım insanlar anlamayabilir ama 12 Eylül ’de devlet Türk bayrağını halkın elinden aldı devletin bayrağı yaptı. Bu eylemlerde o bayrak tekrar halkın oldu. Bu bayrağın halka iadesi için buradayım. Yine dinin de halka iadesini sağlamamız gerekiyor o yüzden buradayım” diye konuştu.

Foruma katılanlar ilk hedefin Mart 2014 yerel seçimleri ve seçim barajının düşürülmesi olmasında birleşirken milliyetçi olduğunu söyleyen Sencer, Gezi sürecinde sosyalistleri tanımaktan, yan yana gelmekten duyduğu memnuniyeti anlattı. Hangi bölgede iktidara karşı hangi parti güçlüyse ona destek verilmesini öneren Sencer, “Mesela Keçiören’de MHP ’ye, Çankaya’da CHP ’ye” diye örnek verdi. Ancak bu öneriye itirazlar da geldi. Can, bu fikre saygı duyduğunu söylerken, “Hangi düzen partisi güçlüyse ona destek verelim önerisine karşıyım” diyerek muhtar adayları çıkarılmasının daha doğru olacağını söyledi