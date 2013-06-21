Yeniköy Parkı'nda Gezi Parkı Forumu'na saldırı

Yeniköy Parkı’nda düzenlenen Gezi Parkı Forumu'nda olay çıktı. Forumu düzenleyen gençlere saat 23.00 sıralarında, kalabalık bir grup saldırdı. Saldırı sonucu yaralananlar var.

Çocuklarıyla da beraber parka gelmiş olan çoğu kadınlardan oluşan 150-200 kişi, Gezi Parkı direnişinin ardından neler yapılabilebileceği üzerine bir toplantı başlattı.

Parkta toplananlar önce Yeniköy Muhtarı Engin Cevahiroğlu'nun da aralarında bulunduğu 10-15 kişilik bir grup tarafından "burada tencere-tava çalmayın" denilerek uyarıldı. Bu arada yoldan geçen arabalardan havaya ateş açıldığı da iddialar arasında yer aldı.

Yeniköy Forumu adı altında toplanan insanlar, amaçlarının sadece tartışmak olduğunu, isterlerse herkesin tartışmaya katılabileceğini söyledi. Bir süre sonra Engin Cevahiroğlu'nun beraberinde gelen gruptaki insanların sayısı arttı.

Daha sonra fiziksel müdahaleler yaşandığı ve Forum'da Ermeni ve Rum vatandaşların da bulunması nedeniyle "Ermenilerin ve Rumların peşine takılıyorsunuz" diyen bazı saldırganların tekbir getirerek, bıçaklarla parktaki insanların üstüne yürüdüğü görüldü. Saldırı esnasında en az bir kişinin yaralandığı, bölgeye ambulansların geldiği öğrenildi.

Saldırgan grubun Yeniköy Parkı'nda toplananların, yapılacak bir camii projesini engellemek istediklerini iddia etmeleri dikkat çekti. Yeniköy Muhtarı Cevahiroğlu'nun 1958 senesinde yıkılmış bir camiyi, şu an yeşil alan olarak bilinen Yeniköy Parkı'nda tekrardan inşaa etmek için çalışmalar yaptığı da gelen haberler arasında. Saldırgan grup, bir daha parkta toplanılmaması yolunda tehditler savurdu.

Bölgede gerginliğin sürdüğü ve her iki tarafın da bu akşam Yeniköy Parkı'na gitme ihtimalinin çatışma riskini artırabileceği bildiriliyor.

CHP’li vekil saldırıyı doğruladı

Halk TV’ye konuşan CHP İstanbul Milletvekili Melda Onur Yeniköy Parkı'ndaki saldırıyı doğruladı. Onur, farklı fikirlere sahip sivil vatandaşların bu türden şiddet olaylarıyla karşı karşıya gelmesinden endişe duyduğunu açıklayarak, "Bu çok tehlikeli bir şey, böyle nereye kadar gidebiliriz. Bu insanları vazgeçirecek kişi yine bu insanları harekete geçiren kişi, yani maalesef Başbakan’dır" dedi.

T24 yazarı Sibel Yerdeniz de Yeniköy'deki foruma katıldı. Yaşananları Twitter hesabından anında paylaşan Yerdeniz olayı şöyle özetledi: