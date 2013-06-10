Gezi Parkı'nda 'Gezi Parkı Direnişi ve Barış Süreci' forumu

Taksim Gezi Parkı'ndaki Bilgi Üniversitesi Çadırı'nda "Gezi Parkı Direnişi ve Barış Süreci Forumu" gerçekleşecek.

Forumda konuşmacı olarak, T24 yazarı ve Lund Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Umut Özkırımlı, Kıbrıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Niyazi Kızılyürek ve İstanbul Şehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mesut Yeğen yer alacak.

Gezi Parkı'ndaki İstanbul Bilgi Üniversitesi Çadırı'nda düzenlecek forum bu akşam saat 19.00'da başlayacak.

Herkese açık olan forumda, Gezi Parkı direnişi deneyimi ve barış süreci konuları tartışılacak.