Kudüs'te İsrail polisi ve eylemciler arasında çatışma

Naftali Fraenkel, Eyal Yifrach ve Gilad Shaer'in onbinlerce İsraillinin katıldığı Modiin'deki cenaze törenlerinin kısa bir zaman sonrasında, Kudüs'te ormanlık alanlardan birinde Muhammed Hüseyin Ebu Khdeir'in cansız bedeni bulundu. İsrail polisi, çarşamba günü erken saatlerde Muhammed Hüseyin'in kaçırıldığını öğrenmişti.

wsj.com.tr'nin haberine göre, Filistinli gencin cesedinin bulunmasından birkaç saat sonra, polisin kaçırılma olayının gerçekleştiğini söylediği Kudüs'ün doğusundaki Şuafat mahallesinde protestolar başladı. Onlarca Filistinli hafif metro istasyonuna ve polislere taş attı. Polis ise eylemcileri biber gazı ve ses bombalarıyla dağıtmaya çalıştı.

Filistin Devlet Başkanı İsrail'i sorumlu tuttu

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Yahudi yerleşikleri, Muhammed Hüseyin Ebu Khdeir'i öldürmekle suçladı ve İsrail hükümetinin, eylemlerinden sorumlu olduğunu söyledi.

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Filistinli gencin ölmesine neden olan koşulların derhal araştırılmasını emretti ve kimsenin kanunsuzca ipleri eline almaya çalışmaması gerektiğini söyledi.

Netanyahu, "İsrail bir hukuk devletidir ve herkes kanunlara göre davranmak zorundadır" dedi.

Muhammed Hüseyin Ebu Khdeir'in açıklanamayan ölümü ve çatışmalar, üç İsrailli gencin ölümünün, Yahudi radikallerin intikam almaya çalışacaklarına ilişkin endişelere neden oldu.

Kaçırılan üç İsrailli gencin cesetleri, üç haftadır devam eden aramaların ardından pazartesi günü bulundu.İsrail ve Filistin arasındaki gerilim tırmanıyor. salı günü geç saatlerde Kudüs'te "Araplara ölüm" şeklinde sloganlar atan eylemciler, Kudüs'ün merkezinde Filistinli işçilere saldırdı ve polisle çatıştı.