'Kaçırılan 3 gencin cesedi bulundu, İsrail, Gazze'ye hava saldırısı başlattı'

İsrail, batı Şeria'da kaybolan 3 İsrailli gencin cesedine ulaşıldığını açıkladı. Gelişme üzerine İsrail kabinesi olağanüstü toplanırken; İsrail'in Gazze Şeridi'ne hava saldırısı başlattığı iddia edildi.

16 yaşındaki Naftali Frenkel ve Gilad Şaar ile 19 yaşındaki Eyal Yifrah'a ait olduğu belirtilen cesetlerin bir çukurda bulunduğu açıklandı.

İsrail ordusu El-Halil'e bağlı Halhul kasabasına giriş çıkışları kapattı. Gelişme üzerine ayrıca İsrail kabinesi olağanüstü toplanma kararı aldı.



Toplantı sonrası İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırısı başlattığı iddia edildi.

'Hamas bedelini ödeyecek'

Toplantı öncesi açıklama yapan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, olayla ilgili "Bundan Hamas sorumludur ve bedelini ödeyecek" dedi.

Cumhurbaşkanı Şimon Peres de konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada üzüntüsünü dile getirdi.

Peres, "Kaybın derin üzüntüsü içinde teröristleri adaletin önüne getirmekte kararlıyız. Terörle savaşımızda, katil terörizm tekrar bu tür bir şeyi aklına getirmeye cesaret edemeyecek" ifadesini kullandı.

Obama'dan taziye

ABD Başkanı Barack Obama da yaptığı yazılı açıklamada taziyede bulundu. Olayı güçlü bir şekilde kınadıklarını belirten Obama, "Bu suçu işleyenlerin bulunması ve adelete teslim edilmesi için İsrail ve Filistin yönetimine tam desteğimi sundum. İsrail ve Filistin yönetimini bu kapsamda birlikte çalışmaya cesaretlendirdim. Diğer yandan taraflara istikrarı daha da bozacak adımlardan kaçınması çağrısında bulundum. Bu trajediyle mücadele eden İsrail, ABD'nin tam destek ve dostluğuna sahip" ifadelerini kullandı.

'Tehditler bizi korkutamaz'

Hamas, daha önce 3 gencin kaçırılmasıyla bir ilgisi olmadığını belirtmişti. Gelişmeler sonrası açıklama yapan Hamas Sözcüsü, İsrail'in Gazze'ye yönelik olası bir saldırısının "cehennemin kapılarını açacağı" uyarısında bulundu.

Gazze'deki eski Filistin Hükümeti Başbakanı İsmail Heniye ise ''İsrail'in tehditleri bizi korkutamaz, ve her türlü saldırıya karşı Filistin halkını savunacağız'' diye konuştu.

'Kara operasyonu yapılabilir'

İsrail'in Filistin'e yönelik operasyon başlatabileceği belirtiliyor. Konuyla ilgili NTV Gece Bülteni'nde değerlendirmelerde bulunan Kültür Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr Bora Bayraktar, Gazze'ye yönelik kara operasyonunun da gündeme gelebileceğini ifade etti.

Bayraktar, "İsrail bu harekata bir cevap verecektir. Netanyahu da bu durumdam Hamas'ı suçladı. İsrail yönetimi birkaç haftadır, Hamas'a yönelik bazı operasyonlar yaptı. İsrail belirli bir strateji çerçevesinde hareket ediyor. Bu 3 gencin ölümü, operasyonların hızlanmasına neden olacaktır. İsrail kuşkusuz askeri bir müdahalede bulunacaktır. Gazze'ye yönelik hava saldırısı olabilir. İlk aşamada belirli hedeflere yönelik hava saldırıları artırılabilir. Batı Şeria'da da belirli adreslere düzenlenen baskınla siyasi liderleri tutuklayabilirler. Uluslararası toplumdan gelecek tepkilere göre, hava saldırısı bir kara operasyonuna dönüşebilir" diye konuştu.

Olası bir operasyonun normalleşme sürecinde olan Türkiye-İsrail arasındaki ilişkileri de olumsuz etkileyeceğini dile getiren Bayraktar, "Türkiye'nin İsrail operasyonlarına ilişkin tavrı belli. Her zaman operasyonlara karşı tavrını ortaya koydu. İsrail böyle bir operasyon yapar ve siviller zarar görürse, Türkiye sesini yükseltecektir. Bu durum İsrail'le normalleşme sürecini olumsuz etkileyecektir. Dolayısıyla bu sadece İsrail Filistin meselesi değil, bölgenin genelini etkileyecek bir kriz yaşanabilir önümüzdeki günlerde" değerlendirmesini yaptı.