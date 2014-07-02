İsrail cehennemin kapılarını mı aralayacak?

İsrail Dışişleri Bakanı Avigdor Liberman, 2002'de Batı Şeria'ya yönelik "Savunma Kalkanı Operasyonu'na" benzer geniş çaplı bir operasyonun Gazze'ye düzenlenmesi çağrısında bulundu.

Radikal'de yer alan haberde İsrail Dışişleri Bakanı Liberman: "Savunma Kalkanı 2 operasyonu düzenlememiz gerekiyor. Ancak bu defa operasyon Gazze'de yapılmalı" dedi.

İsrail devlet radyosunda yer alan habere göre, Liberman, "Gazze'den başlatılan roket saldırılarıyla, 3 Yahudi yerleşimci gencin öldürülmesi arasında bağlantı" olduğunu savundu.

"Savunma Kalkanı 2 operasyonu düzenlememiz gerekiyor. Ancak bu defa operasyon Gazze'de yapılmalı. Başımızı kuma gömemeyiz" diyen Liberman, şunları kaydetti:

"Bir başka nokta da Hamas'ın, uzlaşı hükümetinin kurulmasının ardından Filistin yönetimi ve Batı Şeria'yı ele geçirme girişimidir. Hamas öldürme eylemlerine odaklanan terör örgütüydü ve hâlâ öyle. Bu bölgeyi ele geçirmesi, askeri olarak kararlı bir şekilde engellenmeli. Bu da alt yapısına ve askeri gücüne darbe indirmekle mümkündür."

Yaklaşık 250 ölü, 5 bin esir

Eski Başbakanlardan Ariel Şaron yönetiminde 2002 yılında Batı Şeria'ya düzenlenen Savunma Kalkanı Operasyonu'nda 29 İsrail askeri ölmüş, 200'den fazla Filistinli hayatını kaybetmişti. Yaklaşık 5 bin Filistinlinin esir alındığı operasyon, İsrail'in, Haziran 1967'den bu yana Batı Şeria'da düzenlediği saldırıların en kanlıları arasında sayılıyor.

İsrail ordusu dün, yerleşimcilerin El-Halil kenti yakınlarında ölü olarak bulunduğunu açıklamıştı.

'Cehennemin kapıları aralanır'

Hamas, daha önce yaptığı açıklamada İsrail'in tüm suçlamalarını reddederek, İsrail'in intikam almak için yapacağı her bir saldırının, "cehennemin kapısını aralayacağı" uyarısında bulunmuştu.