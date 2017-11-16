Küçük Tekla'nın Gürcistan'dan İzmir'e uzanan yaşam mücadelesi

Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA) - GÜRCİSTAN\'da yaşayan 12 yaşındaki Tekla Nachkebia, lösemi teşhisi konulduktan sonra ülkesindeki yetersizlikler nedeniyle İzmir\'e gönderildi. Küçük Tekla, Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesi\'nde, yaşam mücadelesi verirken, kendisini yaşama bağlayacak kemik iliğini de umutla bekledi. Yaklaşık 18 ay süren bekleyiş ardından doğum gününü kutlayan Tekla\'nın hediyesi, \'Yeni bir yaşam\' oldu. Türk donörün iliği kendisi için uygun bulunan Tekla, 12 gün sonra yapılacak nakil için özel servise alındı.

Ülkesinde, lösemi teşhisi konulan Gürcistanlı Tekla Nachkebia, sağlık koşullarının yetersiz olması nedeniyle İzmir\'deki Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesi Hemotoloji Bölümü\'ne sevk edildi. Tedavisine burada devam edilen küçük Tekla, yaşam mücadelesi verirken diğer yandan da kendisini hayata bağlayacak kemik iliğini bekledi. Bu sırada, en büyük desteği kendisini yalnız bırakmayıp, Gürcistan\'dan İzmir\'e gelen annesi Dariko ile kardeşi Tazo Nachkebia\'dan gördü. Anne ve kardeş, yanından bir an olsun ayrılmadıkları Tekla\'yı yaşama bağlayan en önemli moral kaynağı oldu. Bunun yanı sıra Kan Ordusu Derneği Başkanı Serhat Aytan ile yöneticileri de küçük kızı bu önemli günlerinde yalnız bırakmadı.

DOĞUM GÜNÜNDE \'MUCİZE\' OLDU

Nachkebia ailesi, İzmir\'de kendilerine yeni bir hayat kurarken, küçük Tekla, geçen cumartesi günü 12\'nci yaşını kutladı. Kutlamada gelinlik giyen, dökülen saçlarını perukla gizleyen ve dilediği gibi eğlenen Tekla\'nın yeni yaşındaki doğum günü hediyesi de \'Sağlıklı bir yaşam\' oldu. İstanbul Kemik İliği Bankası\'ndaki Türk donöre ait ilik, küçük kıza uygun bulundu. Bu gelişme üzerine Tekla ve ailesiyle hastanede kader birliği yaptığı arkadaşları, büyük sevinç yaşadı.

İliğin İzmir\'e getirilmesinin ardından küçük kız da 12 gün sonra yapılacak naklin hazırlıkları için özel servise alındı. Servise annesiyle alınan Tekla, kimseyle görüştürülmezken, gerekli hazırlıkların ardından ilik nakledildikten sonra küçük kızın tedavisine yine özel serviste devam edilecek.

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