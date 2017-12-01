Küçük Tekla, Gürcistan'dan geldiği İzmir'de nakille hayata tutundu

Taylan YILDIRIM/İZMİR (DHA) - GÜRCİSTAN\'da yaşayan Tekla Nachkebia (12), lösemi teşhisi konulduktan sonra ülkesindeki yetirsizlikler nedeniyle gönderildiği İzmir\'de, bir yandan yaşam mücadelesi verip, bir yandan da kendisini hayata bağlayacak kemik iliğini beklerken, doğum gününde mucize oldu. Yeni yaşamını 2 yıldır bekleyen Tekla\'ya, Türk donörden alınan kemik iliği nakledildi. Küçük kızın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Ülkesinde, 2015 yılının Aralık ayında lösemi teşhisi konulan Gürcistanlı Tekla Nachkebia, sağlık koşullarının yetersiz olması nedeniyle İzmir\'deki Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesi Hemotoloji Bölümü\'ne sevk edildi. Tedavisine burada devam edilen küçük Tekla, bir yandan yaşam mücadelesi verdi, bir yandan da kendisini hayata bağlayacak kemik iliğinin bulunmasını umutla bekledi.

DOĞUM GÜNÜNDE \'YENİ HAYAT\' HEDİYESİ

Gürcistan\'dan geldiği İzmir\'de, annesi Dariko ve kardeşi Tazo Nachkebia\'nın her zaman yanında olup, destek verdiği Tekla\'yı hayata bağlayan müjde, geçen 11 Kasım\'daki doğum gününde geldi. Tedavi sürecinde ülkesinin halk dansları gösterileri ve söylediği şarkılarla hastanede neşe kaynağı da olan küçük kız, 12\'nci yaş gününde, ilik bulunduğu haberini aldı. İliğin İzmir\'e getirilmesinden sonra Tekla, 12 gün boyunca özel servise alındı. Gerekli hazırlıkların tamamlanmasıyla küçük kızı yaşama bağlayan nakil, geçen çarşamba günü gerçekleştirildi.

Küçük Tekla\'nın kemik iliği nakil biriminde tedavisinin devam edeceği, sağlık durumunun iyi olduğu, nakilden sonraki ilk 25 günlük sürecin çok önemli olduğu belirtildi.



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