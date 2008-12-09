Küçük Tayfun’un canına 27 bin YTL bedel!

6 yaşındaki Tayfun, kanalizasyon çukurunda öldü. Çukuru açanlar hafif cezalarla kurtuldu



Adana’da belediyenin açmadığı kanalizasyonu kiraladığı kepçeyle açan ev sahibi Carah Nazlı ile Doğankent Belediyesi Saha Amiri İdris Baran, 6 yaşındaki Tayfun’un bu çukura düşüp ölmesinden suçlu bulundu. İzin almadan çukur açtığı iddia edilen Carah Nazlı ile gerekli önlemi almadığı gerekçesiyle Doğankent Belde Belediyesi Saha Amiri İdris Baran hakkında ’Taksirle ölüme sebebiyet vermek’ten dava açıldı.



Mahkeme hakimi, Carah Nazlı’ya 3 yıl hapis cezası verdi. Nazlı’nın cezası, 27 bin 300 YTL adli para cezasına çevrildi. Bu paranın da 10 ay taksitle ödemesi öngörüldü. Baran ise 1 yıl 8 ay ceza aldı. Cezası 5 yıl ertelendi. Yeniden suç işlerse Baran, verilen cezayı da çekecek.



