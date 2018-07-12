Küçük İskender: Şiire iltica edin, son sözüm bu olsun

Bir süredir kanser tedavisi gören şair Küçük İskender'in son kitabı ‘İkinci Waliz’ geçtiğimiz günlerde Can Yayınları etiketiyle okuyucu ile buluştu. Küçük İskender, "Gücü yetenler şiire iltica etsin. Hele imkanı olanlar tez zamanda… Son sözüm bu olsun” ifadesini kullandı.

Cumhuriyet Kitap’tan Akif Kurtuluş’a konuşan, Küçük İskender şiir, metin ve günlüklerden oluşan kitabı ‘İkinci Waliz’e ilişkin olarak, "Çok sevmediğimiz, ideolojik olarak çok ters noktada durduğumuz şairleri bile ne yapıyor, neler üretiyor ya da ne saçmalıyor diye takip ederiz. Niye? Çünkü biz bir aileyiz" dedi.

Küçük İskender'in açıklamaları şöyle:

"Babam bir komünist, emekçi bir ressamdı Cağaoğlu’nda. Annem belli bir okuma seviyesindeydi. Evimizde çok kitap vardı ama kitaplar üzerine sohbet edilen bir ortam yoktu. Aynı şekilde yakın çevremde de politik arkadaşlarımın sayısı fazla değildi. Dolayısıyla 1980 öncesi döneme kadar edebiyatı evdeki kütüphaneden, biraz da ister istemez babamın çevresindeki şairlerden, yazarlardan bir de okuldan takip edebiliyordum.

Gücü yetenler şiire iltica etsin. Hele imkanı olanlar tez zamanda… Son sözüm bu olsun” dedi."