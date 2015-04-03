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Küçük Gelin dizisinin oyuncusu babasını öldürdü!

Orhan Şimşek, geçtiğimiz ocak ayında babasıyla gittiği Yalova'da bir anda ortadan kaybolmuştu

03 Nisan 2015 17:10

Samanyolu TV'de yayınlanan Küçük Gelin dizisinde rol alan ve geçen ocak ayında kaybolması ile gündeme gelen oyuncu Orhan Şimşek, Adıyaman'ın Kahta İlçesi'nde babası Ali Şimşek'i bıçakla boğazını keserek öldürdü.

Öldürülen Ali Şimşek'in cesedi Kahta ilçe merkezine birkaç kilometre mesafedeki Salkımbağ Köyü'ndeki bir tarlada bulunurken, oyuncu Orhan Şimşek'in ise güvenlik güçlerine teslim olduğu öğrenildi.

 

‘Oğlumuzun bipolar bozukluğu var’

 

Orhan Şimşek, geçtiğimiz ocak ayında babasıyla gittiği Yalova'da bir anda ortadan kaybolmuştu.

Oğlunun “Bipolar Bozukluk” adı verilen psikolojik rahatsızlığı olduğunu belirten anne Müyesser Şimşek, “Oğlum iki gündür kayıp. Kendisinin bipolar bozukluk rahatsızlığı var. Üç aydır ilaçlarını kullanmıyordu. Hastalığı nüksetti. Atakları vardı. Evde çıktı ve gitti. Şu an nerede biz de bilmiyoruz. Emniyet araştırıyor. Çok üzgünüz, bir an önce bulunur inşallah”  diye konuşmuştu.

İki gün sonra bulunan Orhan Şimşek'in basın danışmanı haberi "Oyuncu Orhan Şimşek, akşam saatlerinde evine dönmüştür. Sağlık durumu gayet iyidir." açıklamasıyla duyurmuştu.

Hangi dizilerde rol aldı?

 

Ünlü oyuncu 1985 yılında doğdu.

2000-2002 arasında Kadıköy Halk Eğitim Deneme sahnesinde oyunculuğa adım attı.

2004-2005 Müjdat Gezen Sanat Merkezinde oyunculuk eğitimi aldı ve Haliç Üniversitesi Konservatuar Tiyatro Bölümünü bitirdi.

Rol aldığı diziler...

- 2007 - Genco (Ahmet)
- 2008 - Karamel (Ömer)
- 2009 - Nefes (Uygar)
- 2012 - Sultan (Yılmaz)
- 2013 - Küçük Gelin 

 

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