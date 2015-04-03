Küçük Gelin dizisinin oyuncusu babasını öldürdü!

Samanyolu TV'de yayınlanan Küçük Gelin dizisinde rol alan ve geçen ocak ayında kaybolması ile gündeme gelen oyuncu Orhan Şimşek, Adıyaman'ın Kahta İlçesi'nde babası Ali Şimşek'i bıçakla boğazını keserek öldürdü.

Öldürülen Ali Şimşek'in cesedi Kahta ilçe merkezine birkaç kilometre mesafedeki Salkımbağ Köyü'ndeki bir tarlada bulunurken, oyuncu Orhan Şimşek'in ise güvenlik güçlerine teslim olduğu öğrenildi.

‘Oğlumuzun bipolar bozukluğu var’

Orhan Şimşek, geçtiğimiz ocak ayında babasıyla gittiği Yalova'da bir anda ortadan kaybolmuştu.

Oğlunun “Bipolar Bozukluk” adı verilen psikolojik rahatsızlığı olduğunu belirten anne Müyesser Şimşek, “Oğlum iki gündür kayıp. Kendisinin bipolar bozukluk rahatsızlığı var. Üç aydır ilaçlarını kullanmıyordu. Hastalığı nüksetti. Atakları vardı. Evde çıktı ve gitti. Şu an nerede biz de bilmiyoruz. Emniyet araştırıyor. Çok üzgünüz, bir an önce bulunur inşallah” diye konuşmuştu.

İki gün sonra bulunan Orhan Şimşek'in basın danışmanı haberi "Oyuncu Orhan Şimşek, akşam saatlerinde evine dönmüştür. Sağlık durumu gayet iyidir." açıklamasıyla duyurmuştu.