Küçük Furkan protez için yardım bekliyor: Ellerime kavuşmak istiyorum

Adana'da yüksek gerilim hattının tellerine takılan uçurtmasını, alüminyum çubukla kurtarmaya çalışırken elektrik akımına kapılıp 2 kolu dirsek altından, 1 bacağı ise diz üstünden kesilen Furkan Dal, 1 milyon 60 bin TL maliyeti olan protez için yardım istedi.

Merkez Seyhan ilçesi Akkapı Mahallesi'nde 7 Şubat günü arkadaşının evlerinin damında oyun oynayan Furkan Dal'ın uçurtması, mahalle arasından geçen yüksek gerilim hattına takıldı.

Uçurtmayı almak için kendi evlerinin damına çıkan Dal, yerde bulduğu alüminyum demiri tellere uzatınca elektrik akımına kapıldı. Arkadaşının yardım çağrıları üzerine Dal'ın kuzeni, ayağıyla tekme atarak akımdan kurtardı. Yere yığılan Dal, çağrılan ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yapılan ilk müdahalenin ardından Dal'ın 2 kolu dirsek altından, 1 bacağı ise diz üstünden kesildi. Tedavinin ardından protez kol ve bacak arayışına giren aile, 1 milyon 60 bin TL masrafla karşılaştı.

"Ellerime kavuşmak istiyorum"

Furkan Dal, daha önce de uçurtmasının tellere takıldığını, ancak ilk kez böyle bir şey yaptığını anlattı. Tek istediğinin yürümek olduğunu kaydeden Dal, “Arkadaşlarımla beraber yürümek istiyorum. Ellerime kavuşmak istiyorum. Devletimizden yardım istiyorum. Yardım gelene kadar bekleyeceğim” dedi.

Babasını da trafik kazasında kaybetmiş!

Furkan’ın annesi Züleya Dal, eşi Velit Dal’ı 2009 yılında trafik kazasında kaybettiğini ve 7 çocuğuyla akrabaları sayesinde geçindiklerini belirterek, protezlerin karşılanması için devlet büyüklerinden ve hayırseverlerden yardım istedi. (DHA)