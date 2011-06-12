Küçük Firdevs kırılan iki far için öldürüldü

T24 - Hatay’ın İskenderun ilçesinde çarpışan iki aracın sürücüleri silahlarını çekti. Çatışma sırasında annesi ve kardeşiyle yoldan geçmekte olan 7 yaşındaki Firdevs Rümeysa Ateşli’ye isabet eden kurşun ölümüne neden oldu.





İlkokula henüz bu yıl başlamıştı 7 yaşındaki Firdevs. Eğitim hayatının ilk yılını bitirmiş, cuma günü karnesini aldıktan sonra çıkacağı 3 aylık tatilin hayalini kuruyordu belki de... Ama birkaç şehir eşkiyası bu hayallerini bitirdi sonsuza kadar... Trafik kazası sonrası silahlarını çıkarıp birbirlerine ateş eden o eşkiyalar, küçük kızın ilk karnesini almasına, ailesine gururla göstermesine, o gururun ardından gözlerine yansıyacak mutluluk pırıltılarına izin vermedi. Annesi ve kardeşiyle birlikte manava giderken hiç uğruna çıkan o çatışma Firdevs’in kısacık ömrünü sona erdirdi. 5 yaşındaki kardeşinin söyledikleri, ömür boyu unutamayacağı bir acının başlangıç noktasıydı: “Birden silahlarla ateş edildi. Üzerimize kanlar geldi!”

İskenderun Esentepe Mahallesi Savcı Mehmet Türkmen caddesinde meydana gelen bir trafik kazası, kimsenin sonunu tahmin edemeyeceği bir drama dönüştü. Mehmet E. ve Sait B. adlı iki sürücü, otomobillerinin çarpışmasından sonra araçlarından inerek tartışmaya başladı. Kısa süren tartışma bir anda, her iki tarafın silahlarını çekmesiyle çatışmaya dönüştü.



Manav yolunda ölüm

Deniz Nakliyecileri Derneği İlköğretim Okulu 1. sınıf öğrencisi Firdevs Rümeysa Ateşli (7), o sırada 9 aylık hamile olduğu öğrenilen annesi Ülkü ve 5 yaşındaki kardeşi Gülay ile birlikte o caddeden geçiyor, manava gidiyordu. Kurşunlardan biri Firdevs’i buldu. Küçük kız apar topar İskenderun Devlet Hastanesi’ne yetiştirildi. Firdevs’in, küçük yüreği son bir kez daha attıktan sonra durdu. Bir kaza sonrası anlaşamayıp bellerindeki silahları çeken “şehir magandaları” Firdevs’in ölümüne tetik çekmişti. Firdevs’in ölümü hamile annesinden gizlendi.

Olaydan sonra ik araçta bulunan 4 kişi gözaltına alınırken, Esentepe Mahallesi’ndeki cenaze evinde acı ve gözyaşı vardı. Küçük kardeş Gülay gazetecilere olayı anlatırken, annesi ve ablasıyla birlikte bakkala gitmek üzere yola çıktıklarını söyledi. 5 yaşında ablasının korkunç bir cinayete kurban gitmesine tanık olmak zorunda kalan Gülay, “Birden silahlarla ateş edildi. Bomba patladı sandım. Üzerimize kanlar geldi” dedi.



‘Herkesin belinde silah var’

Esentepe Mahallesi Muhtarı Doğan Keleş ise, bir türlü engellenemeyen bireysel silahlanmanın tehlikelerine dikkat çekiyordu gücü yettiğince: “Herkesin olaylar karşısında sağduyulu olması lazım. Herkes belinde silah taşımaya başladı. Bu konuda bir düzenleme yapılması lazım. Umarız bir daha böylesi üzücü olaylar yaşanmaz.”

Olaya şahit olan 5 yaşındaki Gülay, ablasının sınıf arkadaşları ile birlikte olduğu fotoğrafını elinden bırakmadı.