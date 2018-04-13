'Küçük Einstein'lara bir ödül de kaymakamdan

Ahmet ÜN/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR\'da, 7 ilden gelen özel okulların katılımıyla bir özel kolejde düzenlenen First Lego League Jr Bilim Fuarı\'na, \'Suyun Macerası\' temasıyla katılan Bağlar ilçesinin dezavantajlı okullarından Hürriyet İlkokulu\'nun öğrencileri, tuzlu ve kirli suyu arındırarak içilebilir hale getiren projeleri ile fuarın en prestijli ödülü olan \'Küçük Einstein\' ödülünü kazandı. \'Küçük Einstein\' ödülü alan öğrencilerin de bulunduğu ilçedeki diğer başarılı öğrencilere, Kaymakam Tolga Toğan okul çantası hediye etti.

Merkez Bağlar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki okulların katıldığı çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrenciler, Kaymakam Tolga Toğan tarafından ödüllendirildi. Halk Oyunları Gençler Türkiye Şampiyonası\'nda birinciliği elde eden Bağlar Kiptaş Lisesi öğrencileri, Türkiye Dağcılık Federasyonu Spor Tırmanış Minikler Türkiye Şampiyonası\'nda 3\'üncü olan Mert Poyraz, First Lego League Jr Bilim Fuarı\'nda kirli ve tuzlu suyu arıtarak içilebilir hale getirdikleri için \'Küçük Einstein\' ödülü olan Hürriyet İlkokul öğrencileri, Kaymakam Toğan kabul etti. Toğan, başarılarından dolayı öğrencileri tebrik edip, okul çantası hediye etti.

Bağlar İlçe Milli Eğitim Müdürü Fikret Elaltuntaş\'ın da katıldığı ödül töreninde konuşan Kaymakam Tolga Toğan, bilim, kültür, spor gibi birçok alanda Diyarbakır\'ın önemli çalışmalar yaptığını belirterek, bu gururu hep birlikte yaşadıklarını dile getirdi. Kaymakam Tolga Toğan, \"Diyarbakırımız sağlanan huzur ortamı ve onun verdiği çoşku, gayretler sonucunda güzel bir geleceğe doğru yürüyor. Gençlerimizle, çocuklarımızla birlikte bu başarıları görmek bizi mutlu ediyor\" diye konuştu.



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