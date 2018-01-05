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Kültür-Sanat

'Küçük Dahi Ressam' Lee'nin eserleri Ankara'da sergileniyor

Hüseyin ÖZBALI/ANKARA, (DHA)- GÜNEY Koreli 14 yaşındaki 'Küçük Dahi Ressam' Inhu Lee'nin 75 eseri, Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan Cermoder'de sergilenmeye başlandı

05 Ocak 2018 16:39

Hüseyin ÖZBALI/ANKARA, (DHA)- GÜNEY Koreli 14 yaşındaki \'Küçük Dahi Ressam\' Inhu Lee\'nin 75 eseri, Ankara\'nın Çankaya ilçesinde bulunan Cermoder\'de sergilenmeye başlandı.
Güney Kore Büyükelçiliği ve CerModern işbirliği ile gerçekleştirilen serginin açılışına, Inhu Lee\'nin yanı sıra, Kültür Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürü Doç. Dr. Murat Salim Tokaç, Ankara\'da bazı ülkelerin büyükelçilik mensupları, çok sayıda sanatçı ve davetli katıldı. Eserlerinde kullandığı renk ve kendine özgü kullandığı teknikle dikkatleri üzerine çekmeyi başaran 14 yaşındaki sanatçının sergisine ilgi oldukça fazlaydı. 75 eserin bulunduğu sergi yaklaşık bir ay açık kalacak.
Kore Cumhuriyeti Büyükelçiliği Kültür Ateşesi ve Kültür Merkezi Müdürü Dongwoo Cho sergi açılışında davetlilere katılımlarından dolayı teşekkür ederek, \"Kore Kültür Ateşeliği ve CerModern işbirliği ile gerçekleştirdiğimiz \'Küçük Dahi Ressam İnhu Lee\'nin resim sergisi Kore-Türk diplomatik ilişkilerinin 60\'ıncı kutlamaları çerçevesinde önem kazanmaktadır. Inhu Lee gibi yetenekli insanları 60 yıldır sürdüğümüz ilişkilerimizi daha sağlamlaştıracağına inanıyoruz. Biz Kore Büyükelçiliği ve Kore Kültür Merkezi olarak her iki ülkenin kültür, sanat, eğitim ve spor gibi alanlarında karşılıklı ilişkilere devam edeceğiz\" dedi. 
14 YAŞINDAKİ KÜÇÜK DAHİ RESSAM KİM
2004 yılında Seoul\'da dünyaya gelen sanatçı Inhu Lee, Paris\'te Buffon Orta Okulu 3. sınıf öğrencisi olarak eğitimine devam ediyor. Resim yapmaya 3 yaşında başladığı  ve sınırsız hayal gücüyle serbest bir biçimde ortaya çıkardığı eserleri ile ailesinin ve çevresinin dikkatlerini üzerine çeken Lee, ilk resim sergisini 2013 yılında \'Hayali Büyük\' isimli sergisi ile adını duyurdu. Lee, sanatsal çalışmalarına Paris\'te devam ediyor.

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