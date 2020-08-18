KüçükÇiftlik Bahçe Tiyatrosu, 'Yaşamaya Dair' ve 'Alevli Günler' oyunları ile devam ediyor

Pandemi sürecinde tiyatrolara destek olmak amacıyla gönüllü olarak kapılarını açan Küçükçiftlik Bahçe Tiyatrosu’nun programı, Dostlar Tiyatrosu’nun 'Yaşamaya Dair – Bursa Cezaevi’nden Mektuplar' ve İstanbul Halk Tiyatrosu’nun 'Alevli Günler' oyunlarıyla devam ediyor.

Nazım Hikmet'in sürgün yılları şarkılar eşliğinde anlatılıyor

Usta tiyatrocu Genco Erkal’ın uyarlayıp yönettiği ve Tülay Günal’la birlikte sahnelediği 'Yaşamaya Dair – Bursa Cezaevi’nden Mektuplar' oyunu, Nazım Hikmet’in sürgün yıllarını ve vatan hasretini şarkılar eşliğinde anlatıyor.

Nazım Hikmet’in, Bursa Cezaevi’ndeki yaşamını ve eşi Piraye Hanım’a olan tutkusunu anlatan oyunda izleyiciler, ozanın destansı yaşamındaki o yıllara doğru bir yolculuğa çıkacak.

Piyano ve viyolonsel eşliğinde sahnelenen “Yaşamaya Dair – Bursa Cezaevi’nden Mektuplar”da; Fazıl Say, Zülfü Livaneli, Cem Karaca, Tarık Öcal, Edip Akbayram, Tolga Çebi, Nadir Göktürk, Timur Selçuk gibi bestecilerin Nazım şarkıları da seslendiriliyor.

“Yaşamaya Dair – Bursa Cezaevi’nden Mektuplar”, 27 Ağustos Perşembe akşamı Küçükçiftlik Bahçe Tiyatrosu’nda sahnelenecek.

Çağdaş bir ''Yaşar- yaşamaz'' hikâyesi

Cem Davran, Erkan Can, Yıldıray Şahinler, Bahtiyar Engin ve Simge Defne’nin birlikte rol aldığı komedi oyunu 'Alevli Günler' ise 28 Ağustos Cuma ve 29 Ağustos Cumartesi akşamı Küçükçiftlik Bahçe Tiyatrosu’nda seyirciyle buluşacak.

Irmak Bahçeci’nin yazdığı, yönetmenliğini Yıldıray Şahinler’in üstlendiği 'Alevli Günler', yaklaşık 10 yıldır sahnelenmeye devam ediyor.

Çocukluğundan beri ayrılmamış; biri mahallenin kasabı, biri muhasebeci, biri de Türk kültürü profesörü olmuş üç arkadaşın hikayesini anlatan oyun tiyatroseverlere çağdaş bir “Yaşar- yaşamaz” hikâyesi sunuyor.

URU organizasyonu ve Mey Diageo kurumsal desteğiyle gerçekleştirilen oyunlar için biletler Biletix’te satışa sunuldu.