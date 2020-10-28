Küçük Amal, "Bizi unutmayın" demek için yola çıkacak

The Jungle projesinin yapımcısı Good Chance ve War Horse'un yaratıcısı Handspring Kukla Kumpanyası işbirliğiyle yaratılan Yürüyüş Festivali, mültecilerin yaşadığı sorunlara odanlanıyor.



Amir Nizar Zuabi'nin sanat yönetmenliğini yaptığı Yürüyüş, Suriye-Türkiye sınırından Birleşik Krallık'a kadar uzanacak.

Handspring Kukla Kumpanyasının yarattığı 3.5 metre boyunda mülteci bir kız çocuğu kuklası olan Küçük Amal, festivalde ailesinden ayrı düşmüş tüm mülteci çocuklarını temsil ederek "Bizi unutmayın" diyecek. 8000 kilometre yol gidecek olan Yürüyüş, uluslararası fonlar ile destekleniyor.

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