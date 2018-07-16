Kubrick'in kayıp senaryosu 60 yıl sonra ortaya çıktı

ABD'li kült yönetmen Stanley Kubrick’in 60 yıldır kayıp olan bir senaryosu ortaya çıktı.

Stefan Zweig’in 1913 tarihli Yakıcı Sır isimli kısa romanından uyarlanan senaryonun neden film yapılamadığına dair ortada iki iddia var.

Bunlardan ilki, Kubrick’in o sırada oyuncu Kirk Douglas’la birlikte savaş karşıtı filmi Zafer Yolu’nun (Paths Of Glory) çekimlerine başlaması. Bir diğer düşünce ise MGM’nin yapımcı ortağı James B. Harris’in bu hikâyenin filme uyarlanamayacağını düşünmesi nedeniyle senaryodan vazgeçildiği yönünde.

Kubrick’in Paths Of Glory’de birlikte çalıştığı senarist Calder Willingham’la birlikte kaleme aldığı kayıp senaryoyu Bangor Üniversitesi’nden Nathan Abrams tarafından keşfedildi. Abrams, “Bunu keşfettiğime inanamadım. Gerçekten çok heyecan verici. Bu senaryonun kayıp olduğu düşünülüyordu. Kubrick hayranları, sanatçının bu eseri uyarlamayı ne kadar istediğini bilir, ama kimse bu senaryonun tamamlandığını düşünmüyordu. Şimdi ise elimizde bir kopya var ve bu neredeyse bitmiş bir senaryo.” diyerek senaryonun durumuyla ilgili detayları paylaştı.

Zweig’in Yakıcı Sır isimli mini romanı, evli bir kadınla ilişki yaşayabilmek için kadının 12 yaşındaki oğluyla iletişim kuran çapkın bir baronun hikayesini anlatılıyor. The Guardian’a göre 1962 yılında Vladimir Nabokov’un Lolita romanın tam tersi bir hikayeyi anlatan senaryo, Kubrick tarafından dönemin ABD’sine uyarlanmış ve beyaz perdeye aktarılmaya hazır bir halde bekliyor.