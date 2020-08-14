Gazeteci Kübra Par ile Optimar Başkanı Daşdemir arasında 'üfürme' polemiği

Habertürk yazarı Kübra Par, anket şirketlerinin özellikle son günlerde ortaya koyduğu verilerin sonuçlarını bugünkü yazısında değerlendirdi.

Medyaradar'ın haberine göre Kübra Par, Optimar'ın son CHP anketindeki verilere dikkat çekerek, "Üşenmesem anket firması pardon daha havalı tabiriyle 'kamuoyu araştırma şirketi' açacağım. Nasıl olsa rakamları şişirip, gaz verip desteğini alacak bir kaç siyasetçi düşer ağıma. Onlar arka kapıdan finanse eder, ben bağımsızmışım gibi yaparım, gül gibi geçinip gideriz." değerlendirmesinde bulundu.

Par, 'Üfürme anketler' başlığını kullandığı yazısında “Yahu son günlerde öyle anketler açıklanıyor ki şaşmamak mümkün değil. Mesela Optimar’ın son CHP anketi. Güya “Sizce CHP Genel Başkanı kim olmalıdır” sorusuna vatandaş şöyle demiş: Muharrem İnce: Yüzde 41.0, Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 28.7, Canan Kaftancıoğlu: Yüzde 6.7, Ümit Kocasakal: Yüzde 1.7, İlhan Cihaner: Yüzde 1.7, Tolga Yarman: Yüzde 1.7, Mansur Yavaş: Yüzde 1.1, Ekrem İmamoğlu: Yüzde 1.1, Aytuğ Atıcı: Yüzde 0.8, diğer: Yüzde 1.8, cevap yok/fikrim yok: Yüzde 11.3. Yani anket o kadar gerçekçi ki CHP seçmeninin son derece beğendiği Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu bile kamuoyunun adını yeni duyduğu Tolga Yarman’ın gerisinde kalmış! Acaba söz konusu şirket örneklem grubunu AK Parti Genel Merkez'den mi almış diye düşünmeden edemiyor insan!" tepkisini gösterdi.

''İş ahlakından hiçbir zaman taviz vermedik''

Habertürk köşe yazarı Par'ın bu değerlendirmelerine yanıt veren Optimar Araştırma Şirketi'nin başkanı Hilmi Daşdemir, sosyal medya hesabından Kübra Para tepki gösterdi.

Paylaşımlarında isim vermeden tepkisini dile getiren Daşdemir şu ifadeleri kullandı:

“Üfürükten gazeteci bizim anketimize ‘üfürükten anket’ demiş. Senin yaşın kadar benim araştırmacılığım var. Şükür ki iş ahlakından hiçbir zaman taviz vermedik. Bundan da taviz vermeyeceğiz.

31 Mart seçimleri öncesi Ahmet Hakan’ın programında Ankara ile ilgili rakamlar söyleyince düğünüm üzerinden spekülasyon yapılmaya çalışmıştı ve aynen şunu söylemiştim “bu rakamlar benim namusum rakamlar neyse odur. Ayrıca benim yerli ve milli bir duruşum vardır. Bu da ayrı”

Hala rakamlar namusum ben oradayım. Bahsi geçen gazetecinin yaşı kadar araştırmacılığım var. Sahada toz yutmuş, ayazda ellerim kalem tutmayacak kadar üşüyerek anket yapmışım. Şimdi de aynı fedakarlıkla çalışıyorum. Sadece ben değil tüm çalışma arkadaşlarımın emeği var.

Bir araştırmada yüzlerce anketör çalışır. Hepsi veriye dayanır benim konuşmalarımın. Emeğe dayanır. @Optimar_AS Ailesi yılların birikimi deneyimi ve emeği ile haklı bir başarı kazanmıştır.

Seviyeli eleştirilere her türlü aynı seviyede cevap veririm. Seviyesi düşük olanları da önce Allah’a sonra kamuoyuna havale ediyorum. Biz namusumuzla emeğimizle bir yerlere geldik. Ya siz?”