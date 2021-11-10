Kübra Par: AK Parti bile “HDP kapatılmalı” demiyorken, HDP’yi de aşıp “CHP kapatılsın” demek, kraldan çok kralcılığın dik âlâsıdır

HaberTürk yazarı Kübra Par, Sabah başyazarı Mehmet Barlas'ın "Bir bakarsınız, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yönettiği Cumhuriyet Halk Partisi kapatılmış ve seçime girmesi yasaklanmış olabilir" sözlerini eleştirdi.

Par, şunları yazdı:

"HDP’nin Anayasa Mahkemesi’nce kapatılması gerektiğini düşünebilirsiniz. PKK ile ilişkisi üzerinden meşruiyetini sorgulayabilir, demokratik siyasetten ayrılmaması için çağrı yapabilirsiniz. CHP’nin HDP ile kavga etmemesi kafanıza yatmayabilir.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun Kanal İstanbul’a destek verilmemesi çağrısıyla büyükelçilere mektup yazmasını eleştirebilirsiniz. Ana muhalefet partisinin mevcut duruma dair çizdiği tabloyu fazla karamsar bulabilirsiniz. Fakat Atatürk'ün kurduğu, seçmenin 4’te 1’inin oy verdiği Cumhuriyet Halk Partisi'ni, politik çizgisi işinize gelmiyor diye, dolaylı bahanelerle gayrimeşru ilan edemezsiniz.

Bir zamanlar 'AK Parti kapatılsın' diyen zihniyet ile bugün 'Bir bakmışsınız CHP kapatılmış' diyen zihniyet arasında anti-demokratiklik açısından zerre farkı yoktur. Kaldı ki Cumhurbaşkanı ya da AK Parti yetkilileri bile 'HDP kapatılmalı' demiyorken, HDP’yi de aşıp “CHP kapatılsın” demek, kraldan çok kralcılığın dik âlâsıdır. AK Partililer bile “Yok artık” diyerek güler halinize..."

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