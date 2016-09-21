Kübalı doktorun akciğer kanseri için geliştirdiği aşı 1 dolara satılacak!

Kübalı bilim insanlarının akciğer kanserine karşı geliştirdikleri aşının 20 yıllık serüveni son 5-6 yıldır Türkiye de dahil olmak üzere birçok ülke tarafından ilgiyle izleniyor. Küba'lı Dr. Camilo Rodriguez'in akciğer kanserine karşı geliştirdiği Cimavax isimli aşı bir yıl ömür biçilen hastaların ömrünü yıllarca uzatabiliyor. Cimavax tamamen kanseri önleyici bir aşı değil ancak hastaların daha uzun süre ve hatta kanser hastalığıyla birlikte yaşama imkanı sunuyor. Buna aşı dense de, klasik aşılardan farklı olarak vücudu bulaşıcı bir hastalığa karşı korumuyor. Vücuttaki tümörleri küçültmeyi hedefliyor.

Habertürk Gazetesi yazarı Neva Çiftçioğlu Banes 19.09.2016 tarihli yazısında bu aşının hazırlanmasının perde arkasında olanları yazdı.

Banes'in yazısının lgili bölümü şöyle:

"Besbelli Küba, bilim insanlarından gelen her yeni tedavi önerisinde “FDA onayı var mı?” diye soran ülkelerden değil. Yetiştirdiği bilim insanlarına güveniyor ve yeni fikirleri destekliyor.

Ülke olarak tütün üretimine ağırlık verdiğinden ve buna bağlı olarak tütün tüketimi artığından akciğer kanseri yüzdesi oldukça yüksek.

Araştırmacı Dr. Camilo Rodriguez 1980’li yıllarda “Bu problemimize bir çözüm üreteceğim” dediği zaman ülkesindeki meslektaşları örnek bir tavır sergileyerek her türlü yardım için laboratuvarlarının kapılarını açmışlar.

Dr. Rodriguez, büyük zorluklarla geliştirdiği laboratuvarında bugün ülkesinin tüm aşı ihtiyacının yüzda 70’ini karşılayacak bir kapasitede çalışıyor, 21 değişik aşı üretiyor.

Akciğer kanserine karşı geliştirdiği Cimavax isimli aşıyla doktorların 1 yıl ömür biçtiği akciğer kanseri hastalarının ömrünü kanser hücrelerine saldıran antikor oluşturarak ve kanser hücrelerinin çoğalmasını sağlayan EGF hormon oluşumunu engelleyerek yıllarca uzatabilmiş.

Gerek kendi ülkesinden gerekse dünyanın dört bir yanından akciğer kanseri teşhisiyle yaşama umudunu kaybederek Küba’ya giden hastalardan elde edilen başarılar sayesinde Dünya Sağlık Örgütü ve FDA, Dr. Rodriguez’in ayağına gitmiş.

Bu tedavinin 20 yılı aşkın başarısına rağmen kanser tedavisinde tekerleği yeniden keşfetme çabasındaki birçok büyük Amerikan ilaç firması, üretilen aşı aleyhine çok büyük anti propaganda yapmaya, “Yan etkileri zavallı hastaları öldürecek” tehditleri savurmaya hâlâ devam etmekteler.

Bunun üzerine bir televizyon programında Dr. Rodriguez’e “Hiç tehdit edildiniz mi?” sorusunu yönelten gazetecilere yanıtı ise çok ilginç: “Tehdit sırası bende. ‘Bu aşı tüm dünyada ya bedava yapılacak ya da maximum 1 dolara satılacak’ dedim. Şimdi ayıklasınlar pirincin taşını.”

Bu demecin ardından ekonomi uzmanları, “Aşı 1 dolardan satılsa bile bir tek bu aşı sayesinde Küba ekonomisini düzeltebileceğe benziyor” diyor.

Kıssadan hisse: Eğer ülkeler kendi bilim insanlarına ve buluşlarına sahip çıkarlarsa fikirler kurda kuşa yem olmuyor; kazanan kendisi, bilim ve tüm insanlık oluyor."