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BBC Türkçe

İlk ABD yolcu uçağı Küba'ya indi

On yıllarca süren düşmanlık sonunda diplomatik ilişkileri yeniden kuran Küba ile ABD arasında, 1961'den bu yana yapılan ilk doğrudan tarifeli uçuş gerçekleşti. ABD yolcu uçağı, yaklaşık 150 yolcusuyla Santa Clara kentine indi.

01 Eylül 2016 00:43

On yıllarca süren düşmanlık sonunda diplomatik ilişkileri yeniden kuran Küba ile ABD arasında, ilk doğrudan tarifeli uçuş gerçekleşti.

ABD yolcu uçağı, yaklaşık 150 yolcusuyla Küba'ya indi.

JetBlue Havayollarına ait uçağın 150 yolcusundan biri de ABD Ulaştırma Bakanı Anthony Foxx'tu.

Florida'daki Fort Lauderdale Havaalanı'ndan yerel saatle 9:45'te havalanan uçak, yaklaşık bir saatlik bir uçuştan sonra Küba'da Arjantili devrimci Che Guevara'nın anıt mezarının bulunduğu Santa Clara kentine indi.

JetBlue Havayollarının Başkanı Marty St. George, iki ülke arasındaki en son tarifeli uçuşun 50 yıldan uzun süre önce pervaneli uçakla gerçekleştirilmiş olduğunu söyledi.

ABD ile Küba arasındaki ticari uçuşlar 1961 yılında durdurulmuştu.

Kutlama amaçlı olarak inişte uçağa itfaiye araçlarından su sıkıldı.

ABD vatandaşlarının hâlâ resmi olarak Küba'yı ziyaret etmesi yasak ancak kuralın bir çok istisnası bulunuyor. Özellikle Obama döneminde aile ziyareti, iş, kültürel, eğitim ve dini amaçlı seyahatlere izin verilmeye başlandı.

Ayrıca her yıl binlerce ABD'li özel uçuşlar yolu ile ya da 3. ülkeler üzerinden yasağı aşarak Küba'yı ziyaret ediyordu.

ABD ve Küba 2014 sonunda ilişkileri normalleştirme kararı almış, 2015 yılının Temmuz ayında da diplomatik ilişkiler resmi olarak başlamıştı.

ABD Başkanı Barack Obama da geçen Mart ayında Küba'yı ziyaret ederek, yaklaşık 88 yıl sonra ülkeyi ziyaret eden ilk ABD başkanı olmuştu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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