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Dünya

Erdoğan'ın 'Küba'da cami' teklifine ret

Erdoğan’ın hafta sonunda Küba’ya cami inşa edilmesi için yaptığı teklif, Havana yönetimi tarafından reddedildi

19 Kasım 2014 10:15

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, "Amerika’yı Kolomb değil 1178’de Müslümanlar keşfetti" ve "Kristof Kolomb anılarında Küba kıyılarında dağın tepesinde bir caminin varlığından bahseder" sözlerinin ardından Küba'ya cami inşa edilmesi için yaptığı teklifi Küba yönetimi reddetti. 

Vatan'da yer alan habere göre, Havana’daki Müslüman toplumunun lideri Pedro Lazo Torres, Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı ile birlikte Havana’da cami açma projelerinin hükümet tarafından reddedildiğini söyledi.

Torres, karardan duyduğu hayal kırıklığını dile getirirken, hükümetin Rusya’ya ülkede Ortodoks kilisesi açması için izin verdiğini hatırlattı. Küba’da yaşayan 4 bin Müslüman ibadetlerini evlerde gerçekleştiriyor. Diyanet İşleri’nin Küba’ya cami inşa projesinin, tüm Karayipler bölgesini kapsayan daha büyük bir projenin parçası olduğu belirtiliyor. Erdoğan, cumartesi günü İstanbul’da toplanan Latin Amerika’nın Müslüman liderlerine hitaben yaptığı konuşmada Kolomb’un seyahat defterinde Küba sahillerinde gördüğü bir camiden bahsettiğini kaydetmişti.

 

Kolomb Küba’da cami gördü mü?

 

Erdoğan’ın bahsettiği cami tezi, resmi kayıtlarda ilk olarak 1996 yılında Müslüman tarihçi Doktor Youssef Mroueh tarafından ortaya atılıyor. Mroueh, ‘Amerika’da Kolomb Öncesi Müslümanlar’ başlıklı yazısında Kolomb’un günlüğüne 21 Ekim 1492 tarihinde düştüğü notlarda, Küba kıyılarında gemiyle ilerlerken, bir dağın üzerinde cami gördüğünü belirttiğini öne sürüyor. İddialarını, 1979’da basılan Nigel Davies imzalı ‘Voyagers to the New World’ adlı kitaba dayandırıyor, ancak iddiayı araştıran uzmanlar, bahsi geçen kitapta cami iddiasına dair bir bilgi yer almadığını savunuyor. Mroueh’in iddiasına dair bir de zaman çelişkisi var. Tarihçi, Colomb’un camiyi 21 Ekim Pazartesi tarihinde gördüğünü öne sürüyor, ancak bahsi geçen tarih pazartesiye tekabül etmiyor. İspanyol tarihçi Bartolome de las Casas, Kolomb’un yolculuk notlarına dayanarak olayın şöyle gerçekleştiğini anlatıyor: “Kolomb, oradaki dağları yüce ve güzel olarak ifade ediyor ve onlardan birinin zirvesinde, tıpkı zarif bir cami görüntüsü oluşturur gibi, küçük bir tepecik daha olduğunu söylüyor.” Birçok araştırmacı da Kolomb’un dağı tasvir etmek için ‘cami’ kelimesini kullandığını savunuyor.

 

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