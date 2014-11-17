Kolombiya hükümeti ile Farc arasındaki barış görüşmeleri askıya alındı

Kolombiya hükümeti, hafta sonu bir generalin kaçırılması üzerine Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (Farc) ile barış görüşmelerini askıya aldı.

Kolombiya ordusundan yetkilileri, Tuğgeneral Ruben Dario Alzate Mora'nın Pazar günü ülkenin kuzey vilayeti Choco'da kaçırıldığını söyledi.

Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos, generalin 'sağ salim serbest bırakılması' çağrısında bulundu.

Farc ve Kolombiya hükümeti arasında iki yıldır devam eden barış görüşmeleri süresince ateşkes ilan edilmedi.

Reuters haber ajansının aktardığına göre Devlet Başkanı Santos, Pazar günü yaptığı açıklamada "Müzakereciler, görüşmeler için yarın Havana'ya gidecekti. Onlara, Havana'ya gitmemelerini, alıkonulanlar serbest bırakılana kadar da görüşmelerin askıya alındığını söyleyeceğim" dedi.

General Alzate, Choco vilayetindeki Atrato nehrinde bir tekneyle seyir halindeydi.

General, yerel halkla konuşmak için, vilayetin başkenti Quibdo'ya yaklaşık 15 kilometrelik bir mesafede bulunan Las Mercedes köyünde durdu.

Generali köyde, Farc'ın 34'üncü bölüğünden olduğu tahmin edilen gerillaların karşıladığı bildirildi.

Süreç 'yavaş işliyor'

Ordudan yapılan açıklamada, gerillaların Alzate ve beraberindeki avukat Gloria Urrego ile Yüzbaşı Jorge Rodriguez Contreras'ı rehin aldığı belirtildi.

Kolombiya lideri Santos, Savunma Bakanı'na Choco'ya gidip 'General Alzate'nin kaçırılmasını' incelemesi talimatında bulunduğunu duyurdu.

Santos ayrıca, Twitter hesabından paylaştığı mesajda Savunma Bakanı'ndan, 'General'in, sivil kıyafetli gerillaların yoğun olduğu bölgeye neden gittiğine dair' bir açıklama yapmasını istedi.

Farc, yaklaşık iki yıl önce yaptığı açıklamada, barış müzakereleri öncesinde 'iyi niyet göstergesi' olarak adam kaçırmalara son vereceklerini duyurmuştu.

Fakat yakın zamanda Farc'ın, Arauca bölgesinde iki askeri kaçırması, grubun bu politikasının askeri yetkililer değil, yalnızca siviller için geçerli olduğuna işaret etti.

Kolombiya hükümeti ve Farc arasında yaklaşık 50 yıldır süren savaşta 220 bin kişi öldü.

Devlet Başkanı Santos, barış görüşmelerini ileriye taşıyacağı vaadiyle liderlik koltuğunu korumuştu. Fakat barış sürecinin yavaş ilerlemesi Kolombiyalılar arasında da sabırsızlığı tırmandırıyor.