"Küba aşısı etkili olmadı, eşim 5 ay sonra hayatını kaybetti"

Yakalandığı akciğer kanserini yenmek için Küba'ya kanser aşısı olmak için giden ve döndükten 5 ay sonra hayatını kaybeden Burhanettin Çevik'in eşi Behice Çevik, eşinin ölümünün ardından 1 yıl geçmesine rağmen aşının mucizeymiş gibi gösterilmesine ve eşinin aşı sonrasında iyileştiğine dair haberlerin paylaşılmasına tepki.

Vatan'ın haberine göre; Çevik, hastalığının ilerlediği dönemde yapılan aşılarla bir haftada eski sağlıklı günlerine döndü. Ancak aşının etkisi uzun sürmedi. Çevik 7 ay sonra hayatını kaybetti. Behice Çevik ise eşinin ölümünün ardından 1 yıl geçmesine rağmen aşının mucizeymiş gibi gösterilmesine ve eşinin aşı sonrasında iyileştiğine dair haberlerin paylaşılmasına tepki gösterdi.

"Eski halinden daha iyiydi"

Tedavi için Küba’da 1 hafta kalan ve o süre içerisinde iki doz aşı yapılan eşinin çok kısa bir sürede kansere yakalanmadan önceki sağlıklı günlerine döndüğünü ifade eden Behice Çevik Türkiye’ye döndükten sonraki süreci şu sözlerle anlattı: “Küba’da doktorlar eşime 6 doz aşı verdi. İkisini orada yaptırdık. Diğer dört aşı ise birer hafta aralıklarla Türkiye’de yapıldı. Doktorlar kemoterapiye devam etmemizi söylediler. Aşı etkisini çok çabuk gösterdi. Eşim kansere yakalanmadan önceki halinden bile daha dinç ve sağlıklı gözüküyordu.”

"Kanserin yayılmasını durdurmadı"

Eşimin bu halini görenler ilacı mucize olarak tanımladılar. Fakat ilaç kanserin yayılmasını durdurmadı. Ya da hastalığı tedavi eden bir eskisi olmadı. Sadece ağrılar ve vücudundaki şişlikleri azalttı. Eşim doping ilacı yaptırmış gibiydi. 5 ay sonrasında ilacın direnci kırıldı. Geçen süre içerisinde kanser tüm vücuduna yayıldı. Eşimin hastalığı katlanılmaz bir boyuta ulaştı.

"Son arzusu gelinlikle görmekti"

Hastalığının ilerlemesiyle bir ay yoğun bakımda kaldı. Kızımız nişanlıydı. Doktorlar artık yapabilecekleri bir şey olmadığını söylediler. Son arzusu kızını gelinlikle görmekti. İki gün içerisinde kızımın düğününü yaptık. Düğünün ertesi günü de Burhanettin’i kaybettik. Ölümünün ardından bir yıl geçmesine rağmen hala ilacın etkili olduğu yönünde eşimle ilgili haberler yapılıyor. Telefonlarım susmuyor, acımın soğumasına bile izin vermiyorlar. Aşı kanseri engellemiyor. Sadece biraz daha yaşamak isteyenler için ağrısız bir süreç imkanı veriyor.”