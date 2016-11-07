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Yaşam

KTÜ’de sınıftan atılan köpeğe öğrenci kimliği çıkarıldı

Kimlikte Gobi’nin öğrenci numarası ve hatta okuduğu bölüm bile yazıyor

07 Kasım 2016 01:02

Karadeniz Teknik Üniversitesi öğrencileri, bir hoca tarafından dersten çıkarılan Gobi öğrenci kimlik kartı çıkarttı. 

Patiliyo’nun haberine göre, üniversite yerleşkesinde yaşayan onlarca evsiz köpekten birisi olan Gobi, öğrencilerle derse giriyordu. Bir hocanın Gobi’yi sınıftan dışarı çıkarması üzerine öğrenciler farklı bir yol denemeye karar verdiler.

Öğrenciler, çok sevdikleri Gobi için bir kimlik kartı çıkartarak boynuna taktılar. Diğer öğrencilerin kimliklerinden hiçbir farkı olmayan öğrenci kimliğinde Gobi’nin öğrenci numarası ve hatta okuduğu bölüm bile yazıyor.

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