KTÜ'de saldırıya uğrayan Metehan 19 gün sonra uyandı

Trabzon’da Ülkü Ocakları üyelerinin saldırısına uğrayan Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) öğrencisi ve KTÜ Kollektif üyesi Metehan Tuna Göre, 19 gün sonra gözlerini açtı. Saldırıya uğradığı 21 Eylül tarihinden bu yana komada olan KTÜ 4’üncü sınıf öğrencisi Metehan Tuna uyandı ancak yaşadıklarını hatırlamıyor.

Yılmaz Demir’in Birgün’de yer alan haberine göre, saldırıya uğradığı günün akşamından bu yana yoğun bakımda olan KTÜ Öğrenci Kolektifi üyesi Metehan ailesi ile konuşabiliyor, kısa bir süre içinde de yoğun bakım ünitesinden çıkması bekleniyor. Ağır bir beyin kanaması geçiren Metehan'ın durumunu doktorlar mucize olarak değerlendiriyor. Arkadaşları, hafıza kaybının söz konusu olmadığını, fakat şiddetin etkisi ile olayı hatırlamadığını, uyandığı anda yanında olan babasına "Bana ne oldu?" diye sorduğunu anlatıyor. Ailesi, henüz iyileşmeyen Metehan’a saldırıyı anlatmayarak kaza geçirdiğini söylüyor. Göre ailesi, bugüne kadar üniversite yönetiminin hiçbir girişimde bulunmamasına da tepki gösteriyor.

Tutuklama kalkabilir

Metehan'ın avukatı Deniz Özbilgin, tutuklu bulunan saldırgan Alperen Mengen'in durumunun Metehan'ın uyanması ile değişebileceğini belirtti. Özbilgin, “üç saldırgandan yalnızca Alperen Mengen'in, kamuoyunu rahatlatmak için tutuklandığını, görgü tanıklarının ifadeleri ile diğer iki saldırganın da tutuklanmasını isteyeceklerini” söyledi. “Metehan’ı öldürmeye teşebbüs eden saldırganların, sadece yaralama suçlamasıyla yargılanacağını düşündüğünü” ifade eden Özbilgin, Metehan’ın uyanmasının ardından ölüm tehlikesi olmadığı gerekçesiyle tutuklun Mengen'in serbest bırakılacağından endişe ettiğini belirtti.

Ne olmuştu?

21 Eylül Ankara’dan Trabzon’a giden Metehan Tuna Göre, kampuse ulaşmak için bindiği minibüsten indiği anda, okul girişinde saldırıya uğradı. Saldırganlardan Alperen Mengen, ikinci defa saldırarak bıçağının kabzasıyla Metehan’ı başından yaraladı. Saat 19.00 sıralarında yaşanan saldırının ardından Metehan, 155’i arayıp yaklaşık 45 dakika polisin gelmesini bekledi. İfade işlemleri 21.30’a kadar süren Metehan, 22.00’da gittiği Fatih hastanesinde fenalaştı ve yoğun bakıma alındı. Daha sonra arkadaşlarının girişimi ile Farabi Hastanesi’ne sevk edildi. Hastanede beyin kanaması teşhisiyle yoğun bakıma alınan ve uyutulan Metehan Göre, günler sonra uyandı.