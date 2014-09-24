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KTÜ'de saldırıya uğrayan Metehan 3 gündür komada!

Karşıt görüşlü öğrenciler tarafından dövülerek komaya giren KTÜ Öğrenci Kolektifi üyesi Metehan Tuna'nın arkadaşları Acil Servisi önünde gösteri yaptı

24 Eylül 2014 23:48

Karadeniz Teknik Üniversitesi 4'üncü sınıf öğrencisi Metehan Tuna Göre'nin saldırıya uğrayıp dövülmesine tepki gösteren KTÜ Öğrenci Kolektifi grubu üyesi öğrenciler, Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi Acil Servisi önünde gösteri yaptı. Beyin kanaması geçiren öğrencinin annesi Aliye Göre, "Yetkililerin, Rektörlüğün uyanması için çocuğumun ölmesi mi gerekiyor?" diye gözyaşı döktü.

Tıp Fakültesi öğrencilerinin oluşturduğu KTÜ Öğrenci Kolektifi Sağlık Birimi üyesi üniversiteliler adına basın açıklamasını okuyan Seda Kenanoğlu, "Arkadaşımız gittiği hastanede beyin kanaması geçirdiğinin anlaşılması üzerine saatler süren bir ameliyata alınmıştır. Ameliyattan sonra vücut fonksiyonlarının yerine gelmemesi nedeniyle üç gündür uyutulmaktadır. Metehan şu anda Tıp Fakültesi Yoğun Bakım Servisi'nde bulunuyor. 21 Eylül 'de saldırıya uğrayan sadece Metehan değil, özgür bir üniversite ve ülke isteyen tüm üniversitelilerdir. Metehan'a sahip çıkmak da, faşist çetelere karşı mücadele etmek de insan olmanın gerektirdiği bir sorumluluktur. Gerekli soruşturma işlemlerini gerçekleştirmeleri için KTÜ yönetimini ve Trabzon Emniyet Müdürlüğü'nü hemen gereğini yapmaya çağırıyoruz" dedi.

 

Annesi gözyaşlarına boğuldu

 

DHA’da yer alan habere göre, açıklamanın sonunda grubun önüne gelen anne Aliye Göre ise gözyaşları içinde, "Benim çocuğumun başına gelenler başka çocukların başına gelmesin. Başka analar ağlamasın. Rektörlük uyuma. Uyanman için benim oğlumun ölmesi mi gerek? Uyan artık Rektörlük, uyan. Çocuğum uyansın" diye feryat etti.

 

Öğretim üyeleri destek verdi

 

Bu arada grubun açıklaması sırasında yakalarına, 'Şiddet düşüncenin karşısında zayıflıktır. Öğrencime dokunma' yazılı kartlar asan bazı öğretim üyeleri de Acil Servis önüne gelerek öğrencilere destek verdi. Bu arada bu sabah uyandırılan Metehan Tuna Göre'nin yeniden uyutulduğu öğrenildi.

KTÜ Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 4'üncü sınıf öğrencisi olan KTÜ Öğrenci Kolektifi üyesi Metehan Tuna Göre, 21 Eylül gecesi Kanuni Kampüsü yakınındaki Kalkınma Mahallesi'nde karşıt görüşlü bir grubun saldırısına uğradı. Göre başına aldığı darbeler nedeniyle beyin kanaması geçirdi. Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ardından KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne sevk edilen Göre'nin tedavisine burada devam ediliyor. Bu arada olayın ardından gözaltına alınan 3 kişiden A.M. tutuklandı. 

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