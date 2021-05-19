KTÜ'de kişiye özel ilan iddiası: Harita bölümüne orman mühendisi alınacak

Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde (KTÜ) Harita Anabilim Dalı için verilen ilanda orman mühendisliği şartı aranması, başvuran kişinin ALES ve yabancı dil sınavlarından muaf tutulması kişiye özel ilan iddialarına neden oldu.

KTÜ tarafından önceki gün verilen ilanda, Trabzon Meslek Yüksekokulu Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü’nün Harita ve Kadastro Anabilim Dalı’nda ders verecek orman mühendisi akademisyen arandı. Yayınlanan akademik ilanda şu ifadeler kullanıldı: “Orman mühendisliği silvikültür alanında doktora yapmış olmak. Bitki fizyolojisi ve kuraklık konusunda çalışmaları olmak.” İlanda aynı zamanda başvuracak kişinin ALES puanı ve yabancı dil puanından ise muaf olacağı belirtildi.

YÖK yönetmeliği unutuldu

BirGün'den Berkay Sağol'un haberine göre, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üniversitelerde akademisyen alımlarında uzun süredir tepki çeken “kişiye özel” ilanlara karşı adım atmak zorunda kalmıştı. YÖK yaptığı değişiklikle Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin “genel şartları”nı düzenleyen maddeye, “İlana başvuru koşulu olarak adayların lisansüstü tez veya uzmanlık tezi adlarının bir kısmı veya tamamı yazılamayacağı gibi ilanda sadece belirli bir adayı tanımlayan özel şartlara da yer verilemez” fıkrası eklenmişti.

Rektör ve ailesi daha önce de gündeme gelmişti

Bir önceki KTÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Baykal’ın, kızı Hanife Baykal Şahin, Tıp Fakültesi’nde doktor öğretim üyesi, diğer kızı Leyla Baykal, Tıp Fakültesi’nde doçent, üçüncü kızı Elif Baykal Kablan, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nde araştırma görevlisi. Elif Baykal Kablan’ın eşi Yavuz Kablan da KTÜ’de öğretim üyesi olarak, diğer damat Mürsel Şahin ise Kardiyoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi olarak görev yapıyor. Baykal’ın ablasının oğlu Yusuf Baykal ise Tıp Fakültesi Biyoistatistik Ve Tıp Bilişimi Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi.