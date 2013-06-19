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Kültür-Sanat

Krzysztof Penderecki'ye yaşam boyu başarı ödülü

Istanbul Muzik Festivali'nin Yasam Boyu Basari Odülü Krzysztof Penderecki'ye verildi

19 Haziran 2013 02:35

41. İstanbul Müzik Festivali'nin Yaşam Boyu Başarı Ödülü, Polonyalı ünlü besteci Krzysztof Penderecki'ye takdim edildi.

41. İstanbul Müzik Festivali ’nin Yaşam Boyu Başarı Ödülü, Pazartesi günü Aya İrini Müzesi ’nde yapılan Münih Oda Orkestrası konseri öncesinde, toplumsal konulara duyarlılığıyla da tanınan Polonyalı ünlü besteci Krzysztof Penderecki’ye takdim edildi. 20. yüzyılın ikinci yarısına damgasını vurmuş isimlerden Penderecki, ödülünü İstanbul Müzik Festivali Direktörü Yeşim Gürer’in elinden aldı.

Yeni neslin en duyarlı piyanistlerinden Khatia Buniatishvili’nin solist olduğu konseri “Zaman ve Değişim” teması etrafında kurgulayan Münih Oda Orkestrası, Stravinsky’nin “Re Majör Konçertosu”nun yanı sıra Penderecki’nin 1960’ta bestelediği, UNESCO ödüllü “52 Yaylı İçin Hiroşima Kurbanlarına Ağıt” ve Haydn’ın “Veda” Senfonisini seslendirdi.

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