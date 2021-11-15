KRT TV’nin ekran yüzünden sürpriz ayrılık: "Ben rövanşist değil haberciyim"

KRT TV'de Fikrini Söyle adlı programın moderatörlüğünü yürüten Bahar Feyzan, KRT TV ile yolları ayırdığını açıkladı.

Feyzan sosyal medya hesabından paylaştığı açıklamada, ''KRT TV ile fikir uyuşmazlığımız sebebiyle yollarımızı ayırdık. Daha önce de belirttiğim gibi; sonuna eklenen CI ekinden başka hiçbir kurum, haberciyi daha haberci yapmaz. Hiçbir zaman kör muhalifliği ve müptezel yandaşlığı seçmedim. Ben rövanşist değil haberciyim. Memleket sorunu olan, ideali işinden büyük insanlar doğuran bu dönem, umarım siyaset değişince kendine dönüşmez. Ben her zaman haberci kimliğimle vardım olmaya da devam edeceğim. Bunun yeri ve zamanını önümüzdeki günler belirleyecek. Herkese çok teşekkürler.'' ifadelerini kullandı.

Bahar Feyzan kimdir?

Anadolu Üniversitesi İktisat Bölümü'nden mezun oldu. New York'ta ekonomi üzerine yüksek lisans yaptı.1998-2001 yıllarında Tilmo Faktoring ve İlke Faktoring şirketlerinde müşteri temsilcisi olarak çalıştı. Muhabirlik ile meslek hayatına başladı ve iş dünyasında önemli röportajlara imza attı. İlk olarak CNBC-e'de medyaya adım attı. Daha sonra Habertürk'e geçti ve orada 2 yıl çalıştı. Daha sonra NTV'ye geri dönerek ekonomi üzerine programlar ve röportajlar yaptı. Türkiye onu Brad Pitt ile yaptığı röportajla tanıdı. NTV'nin New York temsilciliği görevini yaptı.

2006 yılında Star TV'de Ana Haber Bülteni'ni sunmaya başlayarak bir yıl çalıştıktan sonra bu kanaldan ayrıldı. Daha sonra Kanal 24'te Moderatör Akşamüstü ve Tatlı Sert programlarını sundu. 2010 yılında TRT Türk'te Küresel Nabız programını sundu. Daha sonra tv8'de 50 Dakika ve Yaz Günlüğü programlarını sundu.