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Sağlık

Kronik yalnızlık insan ömrünü kısaltıyor

ABD'de yapılan bir araştırmaya göre, kronik yalnızlık insan ömrünü kısaltıyor

18 Şubat 2014 19:10

ABD’de gerçekleştirilen bir araştırma, 50 yaş üstü grupta kronik yalnızlığın obeziteden bile daha zararlı olduğunu saptadı. Kalp krizi ve yüksek tansiyonu tetikleyen yalnızlığın,  insan yaşamını yüzde 14 kısaltabildiği belirtiliyor.

NTV'de yer alan habere göre, ABD’de Chicago Üniversitesi'nin yürüttüğü araştırma, özellikle ilerleyen yaşlarda yalnız olmanın obezite gibi ömrü kısalttığını ortaya koydu.

Araştırma kapsamında , 50 yaşında üstü 2 bin kişi 6 yıl boyunca izlendi. Sonuçlar, kronik yalnızlığın sabahları stres hormonu Kortisol'un salgılanmasına neden olduğunu gösterdi. Bu durumun kalp kriziyle yüksek tansiyon  riskini arttırdığı ve  bağışıklık sistemini zayıflattığı saptandı.

Araştırmaya göre , kronik yalnızlık uyku kalitesini de etkiliyor. 50 yaş üstü yalnız insanların, derin uykuya dalmakta güçlük çektiği ve uyku sırasında sıklıkla uyandığı görüldü.

Tüm bu tespitlerin sonucu olarak yalnızlığın insan ömrünü, tıpkı obezite ve yoksulluk gibi,  yüzde 14 oranında kısaltabildiği sonucuna varıldı.

 

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