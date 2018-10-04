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Ekonomi

“Kriz yok” diyen AKP'li vekilin abisi konkordato ilan etti

Şirketler kendini koruma adına konkordato ilan etmeye devam ediyor...

04 Ekim 2018 11:52

Denizli’de dün kriz ile ilgili açıklama yapan AKP Denizli Milletvekili Nilgün Ök’ün abisinin şirketinin konkordato istediği ortaya çıktı.

Denizli’de dün kriz ile ilgili açıklama yapan AKP Denizli Milletvekili Nilgün Ök’ün abisinin şirketinin konkordato istediği öğrenildi

Yerel Denizli24 Haber’in aktardığına göre döviz kurundaki aşırı dalgalanmaların ardından ortaya çıkan ortamda Denizlili tekstil şirketlerinin kendini koruma çalışmaları devam ediyor. Şirketler bu kapsamda kendini koruma adına konkordato ilan ediyor.

Konkordato ilan eden şirketler kervanına Aslan Tekstil sahibi AKP Denizli Milletvekili Nilgün Ök’ün abisi İsmail Aslan da eklendi. Ök, dün yaptığı yazılı açıklamada Eelül ayında açıklanan tarihi ihracat rekorunun, her fırsatta IMF'yi gündeme getiren fırsatçılara en güzel cevap olduğunu diyerek “kriz yok” demişti.

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