Denizcilik Müşteşarlığı Müşteşar Yardımcısı Mehmet Solgun, "Gemide 67'si kamyon soförü ile 27 gemi mürettabatından 68 kişi kurtarıldı. Kurtarılan kazazedelerden 1 kişi hayatını kaybederken, 31 kişi yaralandı. Kaybolan 26 kişi için kurtarma çalışmaları devam ediyor." dedi.



Bandırma Limanı'ndan ayrıldıktan kısa bir süre sonra batan Ro-Ro gemisiyle ilgili Denizcilik Müsteşarlığı'nda kriz masası oluşturuldu.



Kriz masası başında gelişmeleri takip eden Denizcilik Müşteşarlığı Müşteşar Yardımcısı Mehmet Solgun, arama kurtarma çalışmalarının aralıksız devam ettiğini söyledi. Solgun, Ro-Ro gemisinin Bandırma-Ambarlı seferini yaparken, Bandırma Limanı'ndan yaklaşık 1 mil altında 23.34 sıralarında battığını kaydetti. Yaşanan kazada Özer Erdoğan isimli bir kişinin öldüğünü belirten Solgun, römorkorlar, helikopterler ve fırkateynlerin arama kurtarma çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.



Solgun, "Gemide 8 tanesi dorse olmak üzere 73 kamyon 67 kamyon şoförü 27 gemi mürettebazı toplam 94 kişi bulunuyordu. 68 kişi kurtarıldı. 1 kişi ise hayatını kaybetti. 26 kişinin ise bulunması için çalışmalar aralıksız devam ediyor." diye konuştu.



Uydu haritasından geminin battığı yeri gösteren Müşteşar Yardımcısı Solgun, çalışmaları saniye saniye takip ettiklerini kaydetti.



Balıkesir Valisi Selahattin Hatipoğlu, Bandırma Limanı'ndan ayrıldıktan kısa süre sonra batan Ro-Ro gemisinde 73 kamyon, 2 otomobil ve 100 civarında yolcu olduğunun tahmin edildiğini kaydederek ''Bunlardan 67'si kurtarıldı. Maalesef 1 vatandaşımız hayatını kaybetti'' dedi. Hatipoğlu kayıp sayısıyla ilgili olarak, ''30 civarında vatandaşımız kayıp gözüküyor. Tabii bu bir tahmindir. Rakam düşebilir de çıkabilir de'' diye konuştu.



Bandırma Liman İşletme Müdürlüğüne ait römorkör ile geminin battığı bölgede incelemelerde bulunan Vali Hatipoğlu, limana dönüşünde gazetecilerin kazanın oluş nedeniyle ilgili sorularına, ''Dalga nedeniyle gemide bir yan yatma meydana gelmiş. Yük kayması nedeniyle geminin yan battığı tahmin ediliyor. İncelemelerimiz devam ediyor'' yanıtını verdi.



Vali Hatipoğlu, geminin yerinin tespit edildiğini de söyledi.



Firmadan açıklama:



Bandırma'da batan Ro-Ro gemisinin ait olduğu firma Marmara N Denizcilik A.Ş, ''Hayat N isimli gemi 73 araç, 67 sürücü ve 29 mürettebat ile hareketini müteakip, Bandırma Liman çıkışında iskele tarafından yan yatmak sureti ile batmıştır, batma sebebi henüz kesinlik kazanmamış olup, teknik araştırmalarımız devam etmektedir'' denildi.



Marmara N Denizcilik A.Ş. tarafından batan Ro-Ro gemisiyle ilgili yazılı açıklamada şöyle denildi:



''Halen devam eden arama kurtarma çalışmaları neticesinde şu ana kadar 67 sürücüden 60'ına ulaşılmış, diğer sürücüler için arama çalışmaları devam etmektedir. Meydana gelen hadisede Bigadiç doğumlu Özer Erdoğan isimli bir kamyon sürücüsü vefat etmiş, 28 sürücü ise çeşitli yerlerinden yaralanmıştır. Gemi mürettebatı tamamen kurtarılmıştır.''



Kurtulanların isimleri belirlendi



Denizcilik Müsteşarlığı, Bandırma Limanı'ndan ayrıldıktan kısa süre sonra batan Ro-Ro gemisinden kurtarılanların isimlerini açıkladı.



Denizcilik Müsteşarlığında oluşturulan kriz merkezinden yapılan yazılı açıklamada kurtulanların isimleri şöyle:



''Özen Erdoğan, Mitat Altın, Uğur Kalkavan, İbrahim Akçay, İbrahim Savaş, Ahmet Turan, Rafet Bala,Melih Erim, Esin Kasatura, İsmail Gün, Burak Hut, Erkan Çoban, Kenan Baydar, Bülent Basar, Can Güç, Yıldırım Selçuk Elveren, Halil Kızmaz, Naci Yavuz, Nurettin Çiçek, Mustafa Şekerci, Erol Solak,Süleyman Gürcan, Bircan Karaman, Soner Borzan, Hikmet Çiçek, Nejat Albayrak, Mehmet Akif Paçaman,Turhan Kuru, Özcan Binici, Erkan Uysal, Halil İbrahim Değerli.''



Açıklamada kurtarıldıktan sonra çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların isimleri ise şöyle:



Mustafa Güven Karahan Devlet Hastanesi: Ahmet Yılmaz, Kemalettin İşçioğlu, İlhan Aktaş, Cevat Şahin, Berkan Uysal, Muhlis Gören, Murat Mutluoğlu, Recep Özkaynak, Battal Kocakaya, Mustafa Zeybek,Mustafa Seçik, Emin Demir, Metin Yatıkçı, İlyas Semir, Ali Yurduseven, Mehmet Kestane, Eren Damar,Orhan Sarıaydın, Enes Selim Dörterler, Cengiz Çakır



Kapıdağ Devlet Hastanesi: Abdurrahman Ayday, Ahmet Ayday, Zeki Ayday, Necdet Sevik, Hüseyin Arıkan, Bülent Bingöllü, Muammer Eroğlu, Erkan Damar, M. Ali Çakıroğlu, Ufuk Bitiş



Özel Bandırma Hastanesi: Mehmet Aksu, Hüseyin İncereis, Sedat Özmen.



Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi: Mustafa Bıyıklı.



Bu arada, gemi kaptanı Mithat Altın ve yardımcıları tedavilerinin ardından ifadelerine başvurulmak üzere Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Kaptan ve yardımcılarının, ifadelerinin alınması işleminin sürdüğü bildirildi.









