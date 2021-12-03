Söyleşi ve forum: Çatışma dönemlerinde çocuklara psikososyal destek ve sanatın rolü

Anadolu Kültür'ün mayıs ayında yayınladığı "Taş, Kâğıt, Makas: Çatışma Dönemlerinde Çocuklara Yönelik Psikososyal Destekte Sanatın Rolü" raporu güncel konularla birlikte masaya yatırılıyor.

Anadolu Kültür ve Fisa Çocuk Hakları Merkezi’nin düzenlediği söyleşi ve forum gazeteci Ayşegül Doğan'ın moderasyonuyla zoom üzerinden yarın (4 Aralık 2021 Cumartesi) 17:30-19:30 saatleri arasında yapılacak.

Batman, Diyarbakır, Mardin, Şırnak ve Van’da sivil toplum örgütleri, sanat kuruluşları ve kamu kurumu temsilcilerinin yanı sıra, çok sayıda eğitimci ve aktivistle yapılan görüşmeler sonucunda hazırlanan “Taş, Kâğıt, Makas” 2015-2020 yılları arasında yaşanan çatışmalı süreçlerin çocuklar üzerindeki etkilerinin giderilmesine yönelik psikososyal destek çalışmalarında sanatın rolüne odaklanan önemli bir kaynak olarak yayınlandı.

Türkçe ve Kürtçe olmak üzere iki dilde yayınlanan raporun araştırma döneminin üzerinden geçen kısa zamanda çocuklar için yaşanan krizlere yenileri eklendi. Pandemi ve beraberinde getirdiği eşitsizlikler, derinleşen yoksulluk, eğitime erişememe, ekonomik kriz, iklim krizi gibi yeni ve değişen sorunlar sahayı da yeniden tartışmaya açıyor. Etkinlikte, çatışma döneminde sokağa çıkma yasakları ile eve kapanan çocuklardan pandemi dönemi yasaklarıyla eve kapanan çocuklara gelinen bu noktada çocukların karşı karşıya kaldıkları riskleri, bu riskleri ortadan kaldırma yollarını ve sanatın etkilerini konuşulacak.

Zoom üzerinden gerçekleştirilecek etkinliğe bu linkten kayıt yaptırabilirsiniz.

PROGRAM

Kriz Dönemlerinde Çocuk Çalışmaları ve Sanat

Çevrimiçi Söyleşi ve Forum

4 Aralık 2021 Cumartesi

17:30-19:30

Moderatör: Ayşegül Doğan

Söyleşi | 17:30-18:30

Psikososyal Destek Çalışmalarında Çocuklar için Sanat

Ceylan Akgün

Taş, Kâğıt, Makas: Saha Araştırması Bulguları

Ezgi Koman, Ebru Egin

Forum | 18:30-19:30

Çatışmadan Pandemiye; Çocuk Çalışmalarında Güncel Tartışmalar, İhtiyaçlar Ve Öneriler

“Taş, Kâğıt, Makas: Çatışma Dönemlerinde Çocuklara Yönelik Psikososyal Destekte Sanatın Rolü” raporuna erişmek için lütfen linki tıklayınız.