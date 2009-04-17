Kriz, Avrupa otomobil pazarını geriletti

Avrupa otomobil pazarı geçen ay, 2008 yılının aynı ayına göre yüzde 9 oranında daraldı.



Avrupa Otomotiv Üreticileri Derneği'nin (ACEA) verilerine göre, AB(27) ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) ülkelerinde geçen ay 1 milyon 506 bin 249 adet araç satılırken, pazar geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9 oranında daraldı.



Küresel krizin etkisiyle binek otomobil pazarında yaşanan şiddetli daralmanın, 2009 yılı ilk 3 ayında yavaşladığı görülürken, geçen ay en sert düşüş yüzde 91,5 ile İzlanda'da gerçekleşti.



Bu ülkeyi yüzde 80,3 ile Letonya, yüzde 69,9 ile Litvanya takip etti.



Geçen ay Almanya satışlarını yüzde 39,9, Slovakya yüzde 18,2 ve Fransa yüzde 8 oranında artırdı.



Türkiye'de de ÖTV indiriminin olumlu yansımaları sonucunda Mart ayında Türkiye otomobil pazarı yüzde 19 oranında artarak 40 bin 622 adet sevisine ulaştı. Bu satış rakamları ile Türkiye, Avrupa binek otomobil satışlarında 7. sırada yer aldı.



İlk çeyrek sonuçlarına bakıldığında toplam satışlar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,2 azaldı. Yılın üç aylık döneminde 3 milyon 439 bin 720 adet araç satıldı.



Üç aylık satış döneminde en belirgin düşüş yüzde 91,3 ile yine İzlanda'da gerçekleşirken, İzlanda'yı yüzde 77,9 ile Letonya, yüzde 70,2 ile Litvanya izledi.



Yılın ilk çeyreğinde en yüksek artış ise yüzde 18 ile Almanya'da gerçekleşti. Almanya'da otomobil almaya teşvik etmeyi amaçlayan yasanın, hem aylık bazda hem de kümülatifte yine etkili olmaya devam ettiği görüldü.



Türkiye otomobil pazarı ise 2009 yılı ocak-mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7,6 oranında azalarak 68 bin 287 adet olarak gerçekleşti. ÖTV indirimini etkileri kümülatif binek araç pazarında da yaşandı.



2009 yılı ocak-mart binek otomobil satışları ile Türkiye, Avrupa binek otomobil satışlarında 9. sırada yer aldı.

