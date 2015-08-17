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Kristen Stewart: Üç dört yıl içinde hiç kimse, kimin eşcinsel olup olmadığıyla ilgilenmeyecek

'Bu canına okuduğumun dünyasında yaşıyorum ve bu hayatı seviyorum'

17 Ağustos 2015 15:40

ABD'li oyuncu Kristen Stewart, son zamanlarda özel asistanı Alicia Cargile ile eşcinsel ilişki yaşadığı söylentilerine ilişkin olarak, "Önümüzdeki üç veya dört yıl içinde hiç kimse, kimsenin eşcinsel olup olmadığıyla ilgilenmeyecek, insanların eşcinsel olup olmadığı, giderek daha çok insanın umurunda olmayacak" dedi.

Taraf'ta yer alan habere göre Stewart, Nylon dergisi ile yaptığı röportajda, özel hayatıyla ilgili açıklamalar yaptı. Stewart, “Ben bir oyuncuyum beyler. Bu canına okuduğumun dünyasında yaşıyorum ve bu hayatı seviyorum. Bu oyundan çıkmaya kalkmak, benim için çok gerçekçi değil. Hayır, ben işimi yapıyorum” diye konuştu.

Stewart, özel hayatını, “Haftalık bir çizgi roman dergisi gibi” diyerek özetledi.

Kristen Stewart, 2013’de eski başrol oyuncusu Robert Pattinson ile yaşadığı ilişkiye son vermişti.

 

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