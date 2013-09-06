Kristen Stewart kel kalmaktan korkuyor

Güzel oyuncu Kristen Stewart stresten dökülen saçları nedeniyle kel kalma korkusu yaşıyor.



ABD basınından Hollyscoop'un haberine göre, sevgilisi ile kısa bir süre önce ayrılan Stewart'ın kafasında ciddi oranda kellik olduğu görüldü.

Robert Pattinson'u İngiliz yönetmen Rupert Sanders ile aldatan ve bu nedenle eleştirilen Stewart, yaşadığı zor günleri atlatamamışa benziyor.

Oyuncunun saçlarındaki bu gözle görülür dökülmenin stresten olabileceği belirtiliyor. Saçlarındaki belirgin dökülmeden çok rahatsız olan Stewart, kel kalma korkusu yaşıyor.