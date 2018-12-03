Kristen Stewart, İstanbul'da

Alacakaranlık filmleriyle kariyerinde zirve yapan dünyaca ünlü oyuncu Kristen Stewart İstanbul'a geldi. Ünlü oyuncu soluğu Nusret'te alırken ardından İstiklal Caddesi'nde turladı.

Aktivist ruhu ve verdiği özgürlük mesajlarıyla Hollywood'un son dönemde dikkat çeken isimlerinden Kristen Stewart, film çekimleri için İstanbul'a geldi. Yıldızının parladığı Alacakaranlık filmlerinde Bella karakterine hayat veren Stewart, önce Nusret'e giderek ziyafet yaptı. O anları Nusret Gökçe ve 28 yaşındaki oyuncunun fanları sosyal medyadan da yayınladı.

Ardından arkadaşlarıyla birlikte Beyoğlu İstiklal Caddesi'ne geçen Stewart, ATM sırasında beklerken görüntülendi.

Charlie’s Angels (Charlie’nin Melekleri) filminin İstanbul ayağında da rol almaya hazırlanan Stewart, Naomi Scot ve Ella Balinska ile başrolü paylaşacak.