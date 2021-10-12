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Kültür-Sanat

Kristen Stewart'ın başrol oynadığı Prenses Diana filmi 'Spencer', 12 Kasım'da vizyonda

Film, 1990’ların başında, Prenses Diana’nın Prens Charles ile olan evliliğinin artık yürümediğine karar verdiği hafta sonuna odaklanıyor

12 Ekim 2021 16:51

"Jackie", "Neruda", "Ema" gibi yapımlarda imzası bulunan Pablo Larrain'in yönetmenliğini üstlendiği "Spencer" filminin vizyon tarihi belli oldu. Başrolünde Kristen Stewart'ın yer aldığı film, 12 Kasım'da izleyicilerle buluşacak.

Film, 1990’ların başında, Galler Prensesi Diana’nın Prens Charles ile olan evliliğinin artık yürümediğine karar verdiği hafta sonuna odaklanıyor.

Senaryosunu Oscar adaylığı bulunan ve "Peaky Blinders", "Locke" ile tanınan Steven Knight'ın ise kaleme aldığı "Spencer"ın oyuncu kadrosunda Stewart'ın yanı sıra Jack Farthing, Timothy Spall, Sean Harris ve Sally Hawkins gibi isimler yer alıyor.  (AA)

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