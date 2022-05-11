Kripto paralarda çöküş; Bitcoin 30 bin doların altını gördü

Kripto para borsalarında çöküş devam ediyor. Fed'den gelen faiz artırımlarının ardından riskli varlıklardan kaçışın etkisiyle gerileyen Bitcoin bugün gelen ABD enflasyon verisinin ardından 30 bin doların altına geriledi. 30 bin dolar Bitcoin için psikolojik sınır olarak kabul görüyordu.

ABD'de enflasyon bugün açıklanan verilere göre yüzde 8,5'dan yüzde 8,3'e gerileyerek 40 yılın zirvesinden döndü.

TIKLAYIN: 40 yılın zirvesinden döndü; ABD'de enflasyon yıllık yüzde 8,3'e geriledi

Saat 16.40 itibariyle 29.500 dolar seviyesinden fiyatlanan Bitcoin'de değer kaybı yüzde 7'yi aştı. Bitcoin gün içinde 28 bin 950 dolara kadar geriledi.

Ethereum ise 2 bin 200 dolar seviyelerinden işlem görüyor.

Aynı dakikalarda alt coinlerde de çöküş yaşanırken, rippler 0,43 dolardan ADA 0,57 dolardan, SOL 52 dolardan işlem görüyor.

LUNA Vakfı'nın rezerv para olarak tuttuğu AVAX ise UST krizinin gölgesinde bugün yüzde 43 geriledi.

1 dolarda sabit durması gereken UST sabit coini yaşanan likidite sorunu sonrası bu sabah 0.26 dolara kadar geriledi. Son 2 günde UST 2. kez çakılırken LUNA da bu süreçte yüzde 90'ın üzerinde değer kaybetti.