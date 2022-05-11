40 yılın zirvesinden döndü; ABD'de enflasyon yıllık yüzde 8,3'e geriledi

Fed'in faiz artırımlara başlamasının ardından ABD'de enflasyon beklentilerin üzerinde gelse de 40 yılın zirvesinden geri döndü.

Ülkede enflasyon nisanda yıllık bazda yüzde 8,3'e gerilerken, beklenti bu dönemde enflasyonun yüzde 8,1 gelmesi yönündeydi. ABD'de enflasyon bir önceki ay yıllık bazda yüzde 8,5'le 40 yılın zirvesine yükselmişti.

Aylık bazda Nisan ayında enflasyon yüzde 0,3 oldu. Bu veriye ilişkin beklenti yüzde 0,2 olmuştu.

Gıda ve enerji hariç çekirdek enflasyon göstergeleri de beklentilerin üzerinde geldi. Buna göre ABD'de aylık çekirdek enflasyon yüzde 0,4'lük beklentiye karşın yüzde 0,6 olarak gerçekleşti. Yıllık çekirdek enflasyon ise beklentilerin 0,2 puan üzerinde yüzde 6,2 olarak kaydedildi.

Faiz artırımına başlanmıştı

Diğer yandan Fed enflasyondaki yükselişi kontrol altına almak için son iki toplantıda politika faizini 25 baz ve 50 baz puan olarak yükseltti.

Fed 9 trilyon dolarlık bilançosunu ise ilk etapta her ay 47,5 milyar dolar olacak şekilde azaltmaya başlarken, bilançonun hazirandan sonra her ay 95 milyar dolar olacak şekilde azaltılması bekleniyor.